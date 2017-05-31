（中央社記者王靖怡台北31日電）韓國男團「神話」成員Andy今天宣布今年8月13日將登台辦愛心見面會，為弱勢兒童營養餐費募款，Andy錄影片邀粉絲獻愛，嘴甜用中文說「我愛你」，並放送手指愛心。



「Andy」李先鎬將再度為公益活動訪台，8月13日晚間6時在台北ATT SHOW BOX舉辦「2017李先鎬ANDY LOVE TAIPEI FM」愛心見面會，邀粉絲一同做公益。



Andy說，很開心能參與公益活動，也感到很滿足；回想起2013年來台參加也是如此，活動意義深遠，實在真心感謝。



主辦單位紅心字會表示，有別於韓星來台舉辦商業活動模式，這場愛心見面會是以捐款贈票方式，分A、B區，捐款新台幣4000元贈送A區票券1張，限量350張；捐款2800元送B區票券1張，限量450張。



紅心字會說，為響應公益，Andy同意開放從未有的粉絲福利，將與A區350位愛心粉絲1對1合影留念，也要和B區450位愛心粉絲5人1組合照，還會全場擊掌及抽出200張親筆簽名等福利。



Andy表示，這次活動是為做好事，希望粉絲們都能多幫忙，讓這些孩子能有好環境讀書學習，為好好照顧孩子們，他會用心盡力幫忙。預告愛心見面會將演唱多首歌曲，並安排親密互動遊戲。1060531