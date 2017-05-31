見總理露小腿挨批不敬 寶萊塢巨星回擊中央社 (2017-05-31 21:59)
（中央社新德里31日綜合外電報導）印度寶萊塢超級巨星琵豔卡喬普拉在柏林會見印度總理莫迪時，身穿及膝洋裝，露出小腿，挨批對總理不敬。曾贏得世界小姐后冠的琵豔卡喬普拉，今天做出回擊。
「新德里電視台」（NDTV）引述法新社報導，琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra）在柏林會見莫迪（Narendra Modi）時，選穿露出小腿的及膝洋裝，被批對莫迪不敬。
網友在社群媒體批評，琵豔卡喬普拉這套服裝不適合此場合，也有許多人因為這位34歲女星未選穿印度服飾而被觸怒。
演出美國夯劇「諜影行動」（Quantico）的琵豔卡喬普拉不願致歉，她PO出和母親一起穿短裙的照片回擊，附上「露腿很久了」的字眼。
琵豔卡喬普拉形容自己是「意志堅強的女性主義者」，她主張消弭寶萊塢男女片酬差異，以及改變印度對女性的態度。
琵豔卡喬普拉去年接受法新社訪問時告訴記者：「多年來，女性被告知該怎麼做、怎麼穿、怎麼思考，甚至不要思考。」
她說：「人們誤解了女性主義這個字。這並非仇恨男性或看低他們，而是在說，『我們想要有我們的獨立性，自行做選擇，就跟男性長久以來一樣』。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060531
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