（中央社記者王靖怡、陳渝涵台北31日電）西班牙影星潘妮洛普克魯茲、安東尼瑞新尼斯在電影「天后開麥拉」上演「打野戰」，被挑起情慾的潘妮洛普克魯茲撲倒對方，霸氣要求「少說話多做事」，引發笑點。



「天后開麥拉」是潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）、安東尼瑞新尼斯（Antonio Resines）與導演費南多楚巴（Fernando Trueba）繼「夢中的女孩」後，3人睽違18年再度聚首之作，6月16日將全台上映。



潘妮洛普克魯茲表示，當眾人聚集導演家參加讀本會議時，感覺相當奇妙，「我甚至在想，也許下個10年，我們還會合作第3部電影」。導演透露「天后開麥拉」劇本曾擱置好長一段時間，是時候重操舊業，讓觀眾好好大笑一場。



電影設定1950年代，正值西班牙政治轉型時期，潘妮洛普克魯茲飾演女星「瑪卡蕾娜」，從好萊塢紅回家鄉準備開拍巨資電影之際，得知過去婚外情對象由安東尼瑞新尼斯飾演的導演「布拉斯」被送入勞改營，不顧一切偽裝入營探望舊愛，並經策劃假借拍電影潛入營區救出「布拉斯」。



睽違多年再度對戲，沒想到導演安排第1場戲就是火辣刺激的野地重逢，片中潘妮洛普克魯茲喬裝村姑探監，安東尼瑞新尼斯難忘往日激情，不顧腳傷向她忘情索吻；慘被女方拒絕後，不死心直喊「就算失去雙腳再也不能走路，也想要」。



最後被挑起情慾的潘妮洛普克魯茲，以女上男下狂野姿勢撲倒對方，還催促安東尼瑞新尼斯「少說話多做事」，在山洞草叢旁打野戰，成為片中讓人捧腹大笑的精彩亮點。1060531