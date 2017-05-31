又是一年畢業季，隨著大批95後進入職場，公司迎來新鮮血液的同時，也面臨著年輕人個性化、重自我的行事風格，為管理帶來不小難度。

這裡有一個主管給自己手下寫的郵件，字字珠璣，用心良苦，乾貨非常多。相信久經鍛煉的職場老司機們，作為管理者會有很深的共鳴。對於年輕人，可借鑒意義很大。

作者：星徹

來源：星徹（ID：iam_suansuan）

小孟：

你入職也有將近一個月了。再次歡迎你加入公司，加入我們這個團隊。

近期我都會出差，無法與你面談，所以寫郵件給你。

昨天的會議上，對你太凶，這是我的不對，我首先道歉。（這個領導還是很有氣度的，而且放得下架子）但是，我想你也一定做了反思，包括老吳後來肯定也跟你溝通了，你做的事情，確實有很多欠缺的地方。

這封郵件里，我想跟你說說，一方面能夠給你帶來提高，另一方面，花出來的時間，也算是對昨天凶你的補償。

按你們年輕人的話說，我要開始「吐槽」你了。不過請你明白，我花時間寫給你，是根據我多年工作經驗來判斷。誠然你很聰明，有靈性，內心單純，是個可塑之才，努力的話還有很大的希望轉正。

但我不願看到一個好苗子，因為缺少指點，而渾渾噩噩度過職業發展中剛開始這段最重要時間。

社會險惡，人心隔肚皮。不誇張的說，你可能不會遇到比我更坦誠的領導了，我要吐槽你的樁樁件件，都是你在今後的職場中很難聽到的話。（這句是實話）

原因很簡單，作為領導，講出來，會顯得很官僚，會影響你們這些心理承受力不夠的年輕人的積極性。甚至90后95后，有的還跟你叛逆（想想就可笑，還以為自己是青春期呢？）。同時，你還在被考察期，考試結束前，考官為什麼要提示你某題的答案？

所以我接下來說的話，請你認真的記住。我也只想說這一次，畢竟，我真的很忙，你看得到的。

1 不要問我那麼多為什麼

你心中有困惑，有的你直接問我，有的你不說，但執行工作的時候，我能夠通過工作產出，看到你的迷惑和不情願。

當我交給你一件事的時候，我希望的是你出色的完成它，而不是過來挑戰我的判斷。我知道你有想法，但是你的判斷無法超越我，經驗、專業度，都太嫩了。你所要做的，就是不折不扣的執行，無論你是否清楚做這件事的目的。

如果我每件事都要跟你解釋清楚為什麼要做它，抱歉我沒有這個義務，也沒有這個必要。為什麼？因為你作為新人，首先就是要出色的完成任務。

多年前，在我還是一個實習生的時候，我的總監告訴我，他看我們一線員工，和老總看他們總監，是一樣的。他們需要最有執行力、最能夠打仗的士兵。這些士兵用著踏實，如果每次都能夠出色的完成任務，那麼他們下一次所得到的任務，將會更加艱巨、也更加龐大。哪怕，新任務並不是他們擅長的，但新任務需要贏，也會交給他們。（經典）

所以，不要問那麼多沒有必要的為什麼。我覺得我需要向你解釋的時候，我會跟你說，其他情況下，我很忙，沒有時間跟你一一解釋。

2 不要傲氣，要謙虛

說句實在的，你有什麼資本可傲氣的？剛到職場，什麼都不會，你甚至連自信的資本都沒有。難道不是嗎？你就是一張白紙，任憑你想法再多。所以，當同事、前輩、領導說話的時候，不要搶話、不要插話，因為你說不對，同時還打亂了對方的思路，還不夠尊重人。

工作這麼多年，謙虛，是一個人能否長久成長、不斷結交朋友的最關鍵要素。（讚同）我想，你的謙虛，就從能不能讀完我寫給你的這篇告白開始吧。

3 不要只是執行

你要學會動腦子，你要了解清楚我的關注點，了解清楚這件事的核心重點，並且用最精益的辦法，達成它。如果連這些你都不清楚，你的產出一定不會滿足要求，更別說超出預期了。

這個社會上，能做執行的人，一抓一大把，但是只有執行前、執行時，肯動腦子的人，才有機會成為佼佼者。（不動腦的人就是廉價勞動力）

此外，執行的時候，你要考慮風險、要考慮怎麼能超出預期、要想到你所做的這件事涉及到的方方面面，同時，不要自作聰明，不要自以為是。

4 不要提前下班

聽起來像資本家？為了讓你加班而加班？告訴你領導們真正想的是什麼。

每天下班，你走的幾乎都比我早，我有兩點感受：第一，心裏不爽，我還在為了團隊而奮鬥，你竟然撤了？第二，你一個實習生，遠離家鄉來到北京，離開了公司又能做些啥？你該學的，該研究的東西，不都在公司里嗎？你回到家以後，十有八九就是舒適圈中，應該很難有更高的工作效率吧？還有，你一個窮學生，住的地方肯定不如公司環境好，回家那麼早，到底為了什麼呢？

你可能一時半會兒總結不出來，我給你我的答案——你對自己沒有更高的要求。拼的凶的人我見過，不超額完成工作，他們不願意下班，不是為了拖長時間，表現給領導看，而是希望對得起自己的每一天，能夠更快速的成長，才能得到重用。（想當年，星徹大叔我也是這麼走過來的）

所以，看你對自己的要求有多高。

5 不要自己吃飯、獨來獨往

現在的年輕人是越來越獨立，好壞參半。可是獨立過了，就是獨來獨往，就是不合群，就是不能考慮到別人的感受。我這裏舉例要說的，是吃飯問題。

中午同事們一起吃飯，我經常看到你一個人去吃，然後在路上又遇到部門的其他同事。

無論是因為你太忙，還是因為你不喜歡吃他們吃的東西，還是別的什麼理由。我給你一個忠告。白天在公司的時候，生活和工作分不開。也就是說，你要跟大家一起吃飯，最好每天都一起吃，就算你不是每次主動的那個人，也不要特立獨行。

因為在工作中，只有中午飯是最能夠放鬆消遣、交流感情的時候。這是同事之間增進感情，促進合作默契程度的最重要的一件事。彼此的了解、認可，很大程度都建立在吃飯這件事上。（工作過的人，尤其帶團隊的，肯定有感觸）

所以，從今天過後，習慣跟同事一起吃飯吧。

6 不要耍大小姐脾氣

社會上，你不會是少爺。

你犯懶，耽誤了事兒，公司就換人。你發脾氣，無論你佔不佔道理，都會被打上一個「脾氣不好」的標籤。脾氣不好的人，大多數人會避而遠之，而你想短時間洗掉一個標籤，是相當之困難的。

即便你需要遇到一個，極度挑戰你底線的、大家都看在眼裡的一件事，同時，將這件事處理得極度平順柔和，才有可能逆轉這個標籤。而大家給到的評價，也不過是，「他脾氣『變』好了」而已。

不要耍大小姐脾氣，你想有人慣著你，回家去。在職場里，所有人到公司都是希望做好自己的工作，拿到更好的薪水，得到更大的空間。你耽誤了自己，也是公司的損失，你耽誤了別人，就是損人不利己了。（現在90后、95后，以為這是自己的個性）

7 不要死板、膽小

你是公司最年輕的，天然有義務給我們一些新的想法，帶給公司老同事以新鮮感和熱情。為什麼很多公司在持續招新人，不僅僅是因為老員工的離開，或者業務的快速擴張，也因為新人也是公司的「新鮮血液」，新鮮血液能夠帶來更大的組織活力。

如果你死氣沉沉，每天不開心，笑的也很少，你這個「新」人，除了能力不像老員工那麼強，就沒什麼「新」的東西了。

上面說了這麼多「不要」的，接下來我想簡單告訴你：我，以及像我一樣的管理者，想要的是什麼的實習生和下屬。

1.？在我面對面跟你交代一件事的時候，你要梳理清楚做事的重點，然後說：明白了。要說得斬釘截鐵，乾脆利落。

2.？在我用微信給你交代工作的時候，你要理解任務，並且第一時間回復：收到。我心裏才會踏實。

3.？在我或者其他前輩給你講一件事的時候，不要急於表達自己的想法。你要先全部聽完，等對方講完了，再表達你的看法或者發問。

4.？在開會和討論的時候，你要記下相關事宜，記在本子上，因為你不可能靠腦子記住所有的細節和靈感。

5.？在執行工作，尤其是需要其他人配合的時候，你要多思考、多詢問，沒有人會討厭好學、努力的人，只要你夠謙虛，你的「老師」就會很多。

6.？在上交工作的時候，你要超出預期，不需要每次都以達成目標為上限，但是如果你不能超出預期，你的職業發展空間，也就這樣了。

（上面這一段，全部超級讚）

其實我知道你想成功，但是你不知道怎麼成功，不知道問題在哪兒，著急卻沒有辦法。

我們既然有緣共事，我既然看好你，就花點時間告訴你這些事。

成功，或者說，做一個成功的職場人事，你要做到的、要規避的，其實還是那些爛大街的條條框框，所有人都知道，只是極少有人能夠做到。

做到會很累，抵抗累的辦法，是自己有目標、有夢想、有科學的工作理念和方法。（一點兒不錯）

小孟，加油，我們看好你！

希望你能體會我的良苦用心，作為實習生可以提升的地方還有很多，我希望見到像你這樣的更多的年輕人，在他們職業生涯開端的時候，能夠多虛心，聽前輩的建議，少走彎路。

老孫

2017年1月