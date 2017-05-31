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作者 | 小鯊魚

編輯 | 湯包子

A股的故事向來五花八門。有分崩離析，有賤如草芥，有亂世悲鳴，有英雄意氣。

聽聞最近有股在搞事情，送上連續三個跌停的硬菜，素來喜歡看熱鬧的風雲君（ID:mvlegend）坐不住了，得瞧一瞧，這東凌國際（000893.SZ）出了什麼幺蛾子。

一、改名亂，定風波

樓上的小胖友表示這小標題沒看懂，風雲君（ID:mvlegend）心情好可以說的明白點兒。

東凌國際，全稱為廣州東凌國際投資股份有限公司，1998年12月上市，曾用名廣州冷機—東凌糧油—東凌國際（忽略中間被ST過）。做A股的上市公司，就是要貴在探索，適合自己的才是最好的，東凌國際就是灰常有這積極探索的執著精神，風雲君欽佩啊。

2008年，那時候的東凌國際還叫廣州冷機，主營業務還是電冰箱壓縮機的設計、製造和銷售。當時的東凌國際顯然過的不太舒坦，2008年年報顯示，歸屬於上市公司股東扣非后的凈利潤為-6206.97萬元，同比減少了370.44%，東凌國際顯然有點風中凌亂，要換一換路子了。

2009年12月22日，廣州冷機要變身了，完成重大資產重組之後變身為東凌糧油，主營業務變更為銷售糧食、飼料，貨物進出口、技術進出口；以自有資金投資;倉儲；批發、零售食用油。一步邁向新時代，從製造業就到了農業，跟大豆乾上了。

這次變身也是夠華麗的，壓縮機銷售帶來的主營業務利潤為1.17億元，油脂類銷售帶來的主營業務利潤為3.19億元，是壓縮機銷售帶來主營業務利潤的2.73倍。歸屬於上市公司股東扣非后的凈利潤升至6853.54萬元，同比增長210.42%。看來東凌國際的會計是個算的清數兒的好會計，如果新都退（000033.SZ）有個像東凌國際這樣的好會計，也不至於狼狽退場。

可改名之後好像這運氣也不太好，改名之後2011年、2012年、2014年、2015年扣非后的凈利潤都是負的，始終在ST邊緣徘徊著，股東們不放心，那就再改一回吧。

2015年，東凌國際也就是當時的東凌糧油，又把2009年將自己從ST邊緣拉回來的大豆加工及糧油相關業務的資產剝離了，跟上潮流做起了投資，2016年3月3日東凌國際發佈公告，大豆加工相關主營業務變更為投資管理服務;投資諮詢服務; 風險投資(資本市場服務);股權投資(資本市場服務);商品零售貿易(許可審批商品除外)。此後，東凌國際的業務範圍包括穀物貿易、國際船務及基礎貨運、鉀鹽開採、鉀肥生產及銷售等。

改頭換面之後，東凌國際又從ST的懸崖邊回來了，2016年年報顯示，東凌國際實現歸屬於上市公司股東扣非后的凈利潤606.67萬元，較上年同比增長101.70%。

改名亂，為的是定風波。東凌國際兩次更換主營業務，都能夠扭虧為盈，厲害了，風雲君不妄下定論，只想問一句，貴公司更換主營業務的目的是為了公司發展還是不退市，在二級市場做割韭菜的小遊戲呢？

二、股權爭，行路難

半路殺出來的程咬金，可不一定坐不穩帝位。

東凌實業（及其一致行動人）一直穩坐第一大股東的寶座，奈何半路來了程咬金，這個程咬金還是東凌實業自己招兵買馬帶進來的。

2015年7月20日，證監會，核准東凌國際向中國農業生產資料集團公司（以下簡稱「中農集團」）等 10 家交易對方合計發行 353,448,272 股股份購買相關資產並非公開發行不超過 117,775,632 股新股募集本次發行股份購買資產的配套資金，東凌集團出價36.9億元通過非公開發行股份收購後者合計持有的中農國際鉀鹽開發有限公司(以下簡稱「中農國際」)的100%股權，進而間接持有中農鉀肥有限公司(寮國)及其名下位於寮國的100萬噸/年鉀鹽的新/擴建項目90%的權益。

在2015年9月18日完成登記託管手續后，中農集團榮登第二大股東的寶座，持股比例為19%。中農集團沒有拿到東凌國際的控制權，但這並不等於中農集團就不喜歡上市公司的控制權啊，控制權可是芝麻官撿到的龍內褲，你懂得。

果不出風雲君所料，這不是一筆安生的買賣，又想娶個黃花大閨女又不想給聘禮，考慮過黃花大閨女也得翻身把歌唱嗎？

5月4日，天氣晴，一則東凌國際收到大股東東凌實業發來《關於公司應立即制止中農集團及國購公司有關行為的函》的公告橫空出世，在4月28日披露的東凌國際2017年一季報中出現的國購公司，持有了東凌國際5%的股份，該內心戲比較多，開始配合出演了。

4月28日，東凌國際就發佈了公告，此時身為第二大股東，持股比例為19.15%的中農集團牽手國購集團要請大家吃吃瓜子喝喝茶，開個股東大會了，順便提名個董事啥的。中農集團提名2名非獨立董事和2名獨立董事；國購集團提名3名非獨立董事和3名獨立董事，這是要翹人飯碗的節奏。

於是，東凌實業發出上述公告，對召開股東大會表示持有異議，原因如下：

1、東凌國際目前正在北京市高級人民法院與中農集團等被告進行訴訟，該訴訟案件的結果將可能導致中農集團在公司的持股比例發生重大調整（包括可能減持到 10%以下）。

2、東凌實業和中農集團對公司董事會非獨立董事人選享有相應的推薦權利，而且明確限定董事長應由東凌實業推薦人員經董事會選舉產生。因此，除東凌實業、中農集團之外的其他股東均應視為不再行使推薦非獨立董事人選的權利。 但是，中農集團仍舊在其設定的公開徵集董事候選人條件中賦予公司所有持股3%以上的股東推薦非獨立董事的權利，這顯然已經違反了協議約定、股東大會決議，更構成了對協議的違約及對東凌實業的侵權。

然後這個提議就被否決了，大股東順便把二股東告了，也是心疼大股東沒有一票否決權，眼睜睜看著二股東造作。

深交所是該出手時不手軟，及時發佈《關於對中國農業生產資料集團公司的關注函》，5月11日，中農集團對此回復，表示中農集團與東凌國際其他股東、其他個人和機構投資者均不存在一致行動人關係，簡直是在告訴大股東，你別潑我髒水，這個鍋我不背。

緊跟其後，5月24日國購集團也發佈公告表示，我和中農集團沒關係，不構成一致行動人，和其他股東、個人和機構投資者也不構成一致行動人。

現在，東凌國際的股價已經扎紮實實經歷了三個跌停，市值蒸發了41.64億元。

或是慷慨激昂，或是身不由己，一切歸結到一處，都是一個「爭」字。

END

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