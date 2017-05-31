市值風雲APP原創作品 ？歡迎轉發，轉載需授權

作者 | 陸川

編輯 | 湯包子

5月26日晚，阿里宣布入股聯華超市（0980.HK），成為其第二大股東。隨即本周一港股聯華超市開盤大漲，漲幅一度超過24%，最近兩個交易日漲幅一度達到40%。

今日（5月31日）A股開盤，與阿里相關的新零售概念股華聯綜超、三江購物、百聯股份等集體漲停，新零售板塊全天領漲。

一、神仙鏖戰「新零售」

新零售概念到底有多大魔力，能讓市場如此熱衷追捧？

要搞清楚新零售的魔力，先得弄清新零售的邏輯。

風雲君（ID:mvlegend）長期關注互聯網巨頭們的過招。這次高調入股聯華超市可看作阿里針對京東的再出招——以線上線下融合提升用戶體驗的模式，回擊京東的極致用戶體驗模式，旨在通過構建新零售模式對沖京東模式對淘寶和天貓的影響。

阿里高調宣布入股聯華超市的時間點，剛好趕在了京東「618」購物節前哦！

中國電子商務中心發佈的《2016年中國消費者網路消費洞察報告與網購指南》 顯示，京東提出的「只為品質生活」口號，更能迎合消費升級 、中產崛起等新趨勢，其商品質量保證以及超快的購物體驗，使得京東在2016年獲得的認可度最高，尤其是在一二線城市。城市人群中選擇京東網購的趨勢日益明顯。

事實證明，京東在商品質量和極致購物體驗上確實走得要比其他電商平台要遠得多，京東自營產品基本實現當日達或次日達，投訴電話基本隨時可撥通。

小編要吐槽一下，有誰知道淘寶的投訴電話嗎？

京東極致購物體驗正贏得越來越多中產的青睞，面對最具網購消費力市場的日漸丟失，阿里肯定不能坐視不管。雖然新零售概念是馬雲爸爸在2016年雲棲大會第一次拋出的，但，阿里早幾年就揣掇著這個新零售概念開始跑馬圈地了，2014年戰略入股銀泰商業，2015年戰略投資蘇寧，2016年入股三江購物，2017年初啟動銀泰私有化，2017年5月宣布入股華聯超市。

阿里的新零售步伐邁得確實比較大，其中最大一筆投資是283億元人民幣入股蘇寧雲商，成為持股比例19.99%的二股東。

「品質保證+合理的價格+極致購物體驗（快捷的物流配送+高效且負責的售後+衍生服務）」將是新零售的主要方向。

風雲君（ID:mvlegend）暢想，或許某一天，在線上剛下完單，樓下某超市的工作人員就把商品送到家門口。

二、馬雲鏖戰劉強東：線上到線下

這一暢想或將不再是暢想，不管是京東還是阿里，都瞅准了線上與線下融合新零售的大趨勢，紛紛擼起袖子肉搏起來，就目前而言，阿里的步子明顯在加快，頻繁入股或聯合眾多商業連鎖企業有其更多考量。

1，線上的流量紅利基本已經消失。據國家統計局的數據顯示，過去三年裡，電商零售增速從2014年的49.7%，下降到2015年的33.3%，2016年更是下降到了26.2%。這是近5年來，網路零售增速首次跌破30個百分點。

線上的流量紅利基本消失，網上銷售增長面臨天花板。淘寶是典型的依託流量紅利快速成長起來的電商平台，線上流量紅利的消失對淘寶的影響更為明顯。

線上流量增長紅利消失，大型電商平台必然要尋找新的突破點。誰先找到這個突破點並佔領，誰就有更大可能把對手打趴。

2，在消費升級時代，淘寶網廉價優勢正在消失。消費升級和中產崛起對商品的價格敏感度顯著下降，產品質量和購物體驗成為消費者新的關注點，淘寶網的廉價優勢在消費升級中正在消失。

此外，阿里旗下主要的淘寶、天貓等平台，目前仍採用第三方物流方式——曾經助推淘寶爆髮式增長的物流配送體系在追求用戶體驗的網購新趨勢下成為了阿里最大的痛。

作為阿里創始人之一的馬雲爸爸當然看得到消費升級和中產崛起對傳統電商平台帶來的衝擊，以及京東極致的購物體驗正在侵蝕淘寶和天貓優質的消費客戶。

如何應對淘寶日漸消失的優勢？跟京東一樣？自建物流體系提升用戶體驗？顯然不現實！能夠快速穩住優質客戶的辦法只有提高購物體驗，把電商平台下沉，實現線上下單、線下快速配送，與傳統實體商業連鎖合作就成為阿里必然的選擇。

線下實體店鋪既可以作為倉儲和配送站點，又可以成為滿足用戶線下購物體驗的場所。

3，傳統商業連鎖變革訴求。2009年以來傳統商業連鎖受到電商衝擊非常大，致使眾多商業連鎖企業在高昂的店鋪租金和日益下滑的營收中艱難生存，有的企業主動關停或轉型。面對互聯網+大趨勢，艱難生存中的傳統商業連鎖業也在謀求變革。借力互聯網把消費者重新從線上拉回到實體店鋪或讓消費者重新通過實體店鋪進行消費，成為傳統商業連鎖企業的必然選擇。

阿里主動拋出橄欖枝，使得傳統商業連鎖企業的觸網變革顯得順理成章。而阿里通過整合商業連鎖企業，鞏固已有的生態地位進而狙擊對手的意圖也日益明顯。

4，線上線下數據整合的需要。互聯網企業在大數據分析方面一直處於領先地位，阿里在這方面更是行業翹楚，這也是傳統零售企業無法比擬的。大數據越來越成為互聯網企業重要的資產和核心競爭力。

電商平台的線上數據已經非常龐大，而線下數據的採集則處於空白狀態，通過聯合線下實體商業連鎖企業，有利於融合線下、線上數據，逆向牽引供應鏈變革，精確計算消費者未來需求，並進行精準營銷以及圍繞商品衍生新的服務（金融信貸等）和需求。

今年4月份，京東老闆劉強東宣布未來5年要開一百萬家便利店或是對阿里入股眾多線下商業連鎖企業的回招。

三、交易風雲：股民怎麼分羹？

在交易機會上，小編有個大胆預測，阿里新零售開疆擴土之路還遠未停止，下一個新零售概念股或已在路上。

總結阿里前幾次的合作或入股的商業連鎖企業特徵主要包括：

一、企業自身變革訴求強烈或企業有過資本運作且忠於商業連鎖主業，在核心地段擁有物業；

二、全業態布局的商業連鎖企業（商業購物中心），區域性龍頭企業；

三、企業重點覆蓋是一線城市和新一線城市，東部沿海為主，後期或由江浙滬逐步擴大華北、華南等地區。符合這些條件的標的，各位讀者朋友們可重點關注。

電商巨頭的肉搏，給予了傳統商業連鎖企業二次迸發的機遇。

單就二級市場而言，目前仍處於概念炒作的階段，誰將在新零售時代中分得一杯羹，走出四面電商圍剿的困局，迎來業績爆發，我們拭目以待！

鄭重提示：本文不構成任何二級市場投資建議，市場有風險投資需謹慎！

END

以上內容為市值風雲APP原創

未獲授權 ？轉載必究

郵箱：mvlegend@163.com / 微信：yangfeng562933？

市值風雲APP正式上線

帶你領略從未見過的A股世界！！！

蘋果和安卓最新版均已上線，

長按二維碼識別下載。

有料、有趣、有深度！