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作者 | 大師姐

編輯 | 湯包子

A股併購界，自古多猛男。在眾多猛男當中，藍色游標（300058.SZ）堪稱極品，猛男中的戰鬥男。

依稀記得這家公司在2015年的年報中，開首部分是趙董事長熱情洋溢、躊躇滿志的表態，2016年將躋身世界公關公司TOP10，但是2015年公司雖然收入大增近40%，利潤卻是大幅下降90%左右，當時風雲君還寫了篇文章，通篇對這TOP10的實現滿懷擔憂，但是，事實證明咱這是鹹吃蘿蔔淡操心—杞人憂天了！

這不，2016年的年度報告來了，趙文權董事長依然保持慣例，在報告的開首又給投資者寫了一封極度煽情，更兼豪情萬丈的信，這語氣跟一年前的那封相比，自信滿滿不說，還通篇霸氣側漏，一個字：豪！

為啥這麼豪呢？原來，人家不負眾望，昂首挺進了世界公關公司TOP10，牛逼得緊！

「2016 年對於藍色游標來說是不平凡的一年：其一，1996 年成立的藍色游標迎來自己 20歲的生日；其二，收入同比增長近 50%，藍色游標成為第一家中國市場收入過百億人民幣的本土營銷企業，也一舉成為中國最大的營銷企業；其三，隨著數字營銷收入佔比達到 80%，藍色游標向智能營銷轉型第一階段的任務正式宣告勝利完成。

上市 7 年來，藍色游標以清晰的戰略和強大的執行力，借創業板的東風，通過併購快速擴張，收入增長 40 倍，終於從一家公共關係公司發展成為一家大型傳播集團，中國第一，全球第八，給自己的 20 歲生日送上了一份最好的禮物！

這段話是趙董事長在信的一開首說的，喜悅和自豪的心情溢於言表，厲害了我的「藍標」，這都全球TOP8了，比TOP10 更前進了2位，確實值得驕傲！

一、TOP10的故事

Warc100: The world』s best holding companies 2016 年 全球營銷控股集團排名

這還有圖有真相，確實是TOP8哎，不過從這個表裡發現用於排名的應該是2015年度的營業收入（雖然把83.4億元錯寫成了84.3億元），除此之外也沒有啥其他指標了。

作為一個世界性的行業排名不太會只顧營收這一個指標吧？而且排名稱謂也有些模糊,啥叫《全球營銷控股集團排名》？是規模排名？效益排名？還是客戶排名？於是，我又多管閑事地想弄清楚究竟是哪家排名評級機構，這個WARC 100究竟是何方神聖？

這是我截取的這家網站的有關排名的文章開頭，上面顯示的時間是2016-03-02，而藍色游標的2015年度的報告是2016年4月出的，也就是說趙總在說爭取2016年進入TOP10的時候早就心知肚明了，只是給大家埋了一個伏筆而已。

這是這家網站排在首要位置的一個2016年度世界最好營銷活動排名，榜單里沒找到藍標。

世界最好創意機構TOP10，沒有藍標

世界最好媒體機構TOP10，沒有藍標

世界最好數碼機構TOP10，沒有藍標

世界最好代理網路TOP10，沒有藍標

世界最好品牌TOP10，沒有藍標

世界最好廣告TOP10，還是沒有藍標。

終於找到藍色游標了，哎，好奇怪，怎麼這個排名就突然變成只顯示TOP9了呢？就因為到9就足夠了嘛？還是一共就9家參選的？哈哈！

我突然有一種怪怪的感覺，難道我又遇到了一位從美國「克萊登大學」拿到博士文憑的方鴻漸？

你看看表格里的數據連個計量單位都沒有，這就究竟是美元還是人民幣？是收入指標還是利潤指標？是哪個國際大咖做的如此粗糙的表格？再拿前面表格里的數據比對這9個排名裏面的指標數，難道就沒有一點異樣的感覺？

這是該網站的首頁，下面的圖是我翻到網站底部截取的——話說，京ICP備那不是咱們國內的註冊網站嘛？這到底是嘛回事啊？

因為我這鄉巴佬也無法斷定國外的網站顯示是否也有國內備案號的，但是這職業的追根溯源精神又讓我不弄明白很不爽，突然想起自己曾經是CIMA的學員，有英國皇家CIMA的網址，趕緊查看比較一下。

這是截取的CIMA網頁的頭和尾，沒有發現中國的備案號啊？本來嘛人家總部就在英國，到你這裏來備啥案呢？難道這個WARC100就為了這個排名專門到中國來註冊這麼個網站？

諸位看官，你們有誰知道這家機構的，給我們答疑解惑一下唄，不然我會思維混亂，再也寫不了文章了！

二、併購猛男大躍進

這是2016年度的主要財務數據。僅看2015、2016兩年的比較，似乎2016年真的進步很大。

但是，再仔細檢查一下凈利潤和扣非后凈利潤指標，與2014年比還是差得很遙遠，當年59.79億的營業收入就有6.09億的扣非后凈利潤，到了2016年反而退步到123個億的營業收入才換來3.49億的扣非后凈利潤，這利潤率從當年的10.32%銳減到如今的2.84%，這喜從何來呀？

「藍色游標在 A 股市場以併購而著稱，從剛剛上市市場的懷疑冷觀到併購初現成效市場熱捧再到現在由於商譽減值帶來的對於整合的質疑，藍色游標的戰略從未動搖。

通過併購快速擴張，從單一的公共關係企業發展為大型傳播集團，首先追求收入規模的快速增長，快速成長到百億人民幣規模，這就是藍色游標第一階段的戰略目標，我們終於用了 7 年的時間完成了這個目標：事實是，2016 年藍色游標超過 120 億的收入中，源自上市前公共關係業務的收入大約佔比 1/4，其餘 90 億均來自於併購；

截止目前藍色游標旗下各個業務板塊各個子公司均已融入體系，2016 年業務協同收入超過 10 億元。

通過併購，藍色游標成為中國市場首屈一指的營銷傳播集團，通過併購，藍色游標成為中國第一的移動廣告公司，通過併購，藍色游標成為唯一一個能夠在全球市場為客戶提供營銷服務的中國本土企業，我給藍色游標的併購打 90 分！」

這段話也是趙董事長致投資者信裏面的，我們所有關注的問題人家一點也不避諱，啥併購、啥商譽，這就是咱家的戰略。再明白點告訴你，這120多億營收四分之三都是靠併購加法換來的，哈哈，別人碗里的肉現在都成咱鍋里的了。

那麼，我們再從審計報告里去瞅瞅，藍標這口大鍋里都有點啥玩意兒，多少是肉多少是骨頭？

公司 2016 年度納入合併範圍的二級子公司共 23 戶，詳見本附註 「八、在其他主體中的權益」。？

審計報告說的就是這張表，除註冊地在香港的那家公司以外，其他均為國內企業。 這口鍋好大，鍋大也有鍋大的麻煩，這不西藏博傑的創始人、自家的併購后股東從2016年上半年開始，一直跟公司打著官司呢，到現在還沒結案。也不知道會不會還有下一個紅杏出牆的主？

這是非全資子公司。

除此之外還有40家持股比例在10%以下的參股公司。

按照趙總的說法，90億的收入來自併購，那麼我們來算一算這些收入獲得的實際成本，首先當然要扣除直接成本：

除了這些成本以外，為獲得這些收入和業績的實現，截至2016年公司還背負46.85億商譽的賬麵價值，而公司的凈資產也僅為58.75億，這虛無縹緲的商譽資產佔據了80%之多；

另外，雖然公司2016年度收入增加了47.58%，但是同時應收賬款同比上年也增加了41.83%（50.31億）！

這說明增加的收入並沒有變現啊，年末存貨餘額更是翻了4.8倍。

我是擔心，在當前的監管環境和引導方向下，在嚴控併購、業績為王的「A股新時代」里，藍色游標船大難調頭，或者說原來的商業模式根本無法調頭的話（調頭就得擠掉估值水分，比如樂視），可千萬別又成了第二個樂視哦。

END

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