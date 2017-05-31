「衡量一個人成功的標誌，不是看他登到頂峰的高度，而是看他跌到低谷的反彈力。」王石曾用巴頓將軍的這句話評價褚時健。而島君今天要介紹的這個人，是一個比褚時健開創「褚橙」時的年齡更大的創業者，也來自雲南。

他，29歲由國家統一分配進入「雲南白藥廠」，從技術員做到第一任總工程師；60歲時離休，不甘享受平凡，從28萬起家的皮康王，到拜耳36億收購的滇虹葯業；84歲本該頤養天年，但他緊跟時代，竟再次創業，創辦群優生物科技。

他叫周家礽（réng），生於1933年，創辦群優時已經84歲。

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1933年，周家礽出生在上海崇明島的一個律師家庭。3歲那年，他得了嚴重的中耳炎，由於缺醫少葯，一直沒有治好，影響到左耳的聽力，後來必須用更多努力和專注去彌補。

5歲時，周家礽的父親因病驟然去世，他父親周景徐是當時崇明島的著名律師。6歲時他開始讀書，從小喜愛學習英語和自然科學。但由於聽力不好，他就大聲讀，這也讓他更加用心。

1949年7月，在崇明中學讀完高一后，受到共產主義革命宣傳的影響，年僅16歲的他和同學瞿振華悄然離開家鄉，參加了中國人民解放軍。后被分配至張家口軍事通訊工程學院第一屆學習無線電通信技術。大專畢業後分配至通訊兵部隊，先後任排長、實驗員、技術員等職務。

1949年，周家礽在崇明中學讀完高一，在進步思想影響下參加了人民解放軍，先在華東軍政大學學軍事政治，校長是陳毅，然後分配到張家口軍事通訊工程學院學習無線電通訊技術，是第一屆學生。兩年大專畢業后，周家礽分到通信兵部隊，當過排長、實驗員和技術員。

1957年周家礽從部隊複員，因海外關係，后改行選擇學習藥學，並於1958年考入南京藥學院（中國藥科大學）。

在部隊八年，周家礽學會了艱苦奮鬥，樹立了「生命不息，奮鬥不止」的理念，部隊的醫生也用抗菌素徹底治好了他的炎症，不過他的左耳聽力也基本喪失了。

大學畢業時周家礽向學校主動申請支援邊疆，自願到雲南工作。1962年，周家礽經由國家統一分配進入「雲南白藥廠」，一直干到1988年才離休。

在雲南白藥期間，由於對技術工作的執著與鑽研，周家礽積極推進雲南白藥的劑型改革二次拓展，將「雲南白藥」從單一的散劑，創新增加了「雲南白藥膠囊劑」、「雲南白藥酊劑」，並領導了技術部門及其他人員進一步發展新劑型」雲南白藥貼膏劑」等。

周家礽的努力和成就讓他從1962年進廠時的技術員，於1965晉陞為技術科長，1983年再度晉陞為雲南白藥廠首任總工程師。

1988年，周家礽因嚴重的胃病復發而離休。

01

花甲之年再創業

1993年底，花甲之年的周家礽與汪伯良發起，集資28萬元，在昆明郊外觀音寺找到了一個日化小企業租作廠房，每天從家裡騎7公里自行車上班。就這樣，一座破廟、三畝廠房、8個青工，滇虹起家。

之後，周家礽購置了混合、攪拌、乳化等簡易設備，大家一起動手，安裝調試，經地方葯監部門檢查驗收后，開始生產名為「皮康王」的復方酮康唑乳膏。

1994年初，首批產品出來，周家礽和汪伯良親自到當地藥店鋪貨，因為殺菌止癢的效果確切，銷售快，回款快，不到3個月就回款30萬元。1994年全年銷售回款1000萬元，在幾乎沒有任何廣告的情況下，到1998年回款突破1個億，並進入了緬甸、越南、寮國、柬埔寨、美國等市場。

在「皮康王」成功的基礎上，滇虹葯業又研發生產了中成藥「滇虹口潰液」、「丹娥婦康膏」、「骨痛靈酊」等新產品。「康王發用洗劑」由於對頭皮的去屑止癢作用突出，一年後銷售量即突破億元。

2006年，滇虹葯業的藥品銷售超過6億元。此時的滇虹葯業，在昆明總部生產藥品，在上海青浦購置了土地40畝，生產以洗髮露、沐浴露為主體，護手霜、護膚霜為輔助的日化產品。到2014年，滇虹葯業年銷售達到13億元。

由於滇虹葯業的創業者都是老年人群，周家礽和女兒周曉露（上海滇虹日化公司總經理）接受了戰略投資者的建議，決定引進跨國公司和有西方管理經驗的人才幫助自己實現治理的規範化、國際化，提升品牌。他們請了諮詢公司，引入了海外歸來的職業經理人，2009年周家礽也讓出了董事長的位置。

周家礽退出管理后，由於滇虹葯業的控制權比較分散，年輕的接班人和戰略投資者最後選擇了把企業出售給外企，周家礽的說服工作最終無果。2014年，拜耳集團出資36億元人民幣，收購滇虹葯業100%的股份。

「我很後悔賣掉滇虹葯業，比賣掉我的親生孩子還要痛。」周家礽話雖這麼說，但由於滇虹葯業股權分散的原因，把這個自己一手創立並苦心經營20多年的企業拱手讓人，也是無奈之舉。

這時的周家礽已81歲，幾乎所有的人都認為這位老前輩會就此封山，開始頤養天年。然而，歷史經常偏離人們的預期，走向意料之外。

02

84歲回國跑市場

對於周家礽來說，出售滇虹的最大遺憾是，再要重新報一個新葯，所需的不僅是幾千萬上億的投資，而且可能花十多年時間還不一定能拿到一個批文。

他說：「這個世界上沒有後悔葯，雖然我做了一輩子葯，我們依舊要前行，要勇敢地面對自己的錯誤。這個錯誤不該是我們的終結，因為世界是由那些敢於進取的人所創造的。」

2015年3月，在加拿大溫哥華的周曉露發現，剛來一個星期的父親不見了。原來周家礽決定要一個人回去，他要重來一次，他要回去尋找創業的機會。

得知周家礽要再創業，以前和滇虹葯業合作的一些老藥學家、老專家興奮不已，因為他們每個人都有幾個精心研製的產品還沒有市場化，願意拿出配方和周家礽一起創業。

一個月後，周曉露接到了父親的電話：「曉露，你回國來一起做吧。這一次我們從頭再來，一定要在一開始安排好一個合理的結構，時代變了，不能全用老辦法了。」

周曉露回憶道：當時84歲的老父親回國就開始跑市場，見經銷商，接觸設計師、專家。他甚至在時尚名品店久久駐足，翻看著一個個時尚化妝品，眉頭緊蹙，感覺市場上太多的品牌都把主要成本用在了包裝上，而他暗下決心要走一條在配方上下功夫的道路。

2016年3月，「群優」公司正式成立，「群」就是群體合作的意思。

群優的規劃是打破化妝品市場以時尚營銷為主導的品牌理念，率先向科技、市場、美麗三位一體的方向轉變。

雲南有得天獨厚的資源，團隊有數十年的豐富經驗，公司在雲南設立了研發中心和生產基地，在上海和杭州設立了中央市場部和電商運營中心，這個84歲的創業者仍然充滿激情。

很多人問周家礽，雖然滇虹葯業不是自己的了，但也賣了不少錢，完全可以安享晚年了，何必再跳入日化產品競爭的紅海？

周家礽總是提到年輕時的偶像保爾·柯察金，提到「生命不息，奮鬥不止」，他有時還會反問，為什麼人類在地球上呆得好好的，非要上月球？他說他相信研發的力量，好產品一定會說話，但他也做好了面對困難的準備，「我們首先推出的洗髮露之所以叫『征服』，就是為了征服道路上的困難，『征服』消費者，也征服自己」。

03

一生有3個「朋友」

周家礽是一個有著異常韌性的人。他常告誡女兒，貴在堅持。他有嚴重的慢性胃腸炎，一次從書中看到，練習「內陽功」能治療胃病，於是從1979、1980年左右開始，每天堅持練習氣功，后又拜師學習了「鶴翔樁」功，持之以恆30多年，久而久之，腸胃慢慢變好了。即使氣候惡劣，或心煩意亂，他仍然堅持不懈。70歲時，為了開闢東南亞市場，他還學習了泰國語。

「人最寶貴的是生命，生命對於每個人只有一次，人的一生應該這樣度過：當回憶往事的時候，他不會因為虛度年華而悔恨，也不會因為碌碌無為而羞愧。」周家礽，是擔得起這句話的。

歲月除了給周家礽帶來了超凡的堅定，也讓他洞悉了時代的變與不變。他相信每一代消費者有不同的收入和審美偏好，但他們面對的肌膚問題沒有太大的變化，他經常掛在嘴邊的一句話是：「消費者不是阿鬥，他們最終會知道什麼是好產品。」

他曾說，自己這一生有3個朋友：

一個是歧視他的人，使他奮鬥；

一個是傷害他的人，使他堅強；

一個是愛他的人，使他溫柔。

「老驥伏櫪，志在千里。」這是曹操在《龜雖壽》中的一句話，用在周家礽老先生的身上，最合適了。不過周老先生沒有「伏櫪」，而是「志在千里，行在千里」。褚時健75歲開始再創業，90歲了，還在摸爬滾打。周家礽84歲再出發，開啟人生新一段旅程。「用飛龍在天，對老驥伏櫪」，這就是中國的企業家。

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