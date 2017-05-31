來源：時尚先生

ID：esquirecn

一雙好皮鞋是你半輩子的朋友

前提是你好好保養它

「保養」現在成了保值的最佳手段，就像我們用護膚品保養皮膚，用健康的生活方式保養身體，我們總希望美好的東西能夠長長久久，鞋子也是一樣。

我們先來談談投資高品質男士皮鞋的黃金法則：「一雙2000元的鞋子壽命或許和兩雙1000元的鞋子差不多，但是一雙5000元的鞋子會陪伴你走過漫長歲月」。真正能讓這句話變成現實，即5000元的皮鞋=半輩子的朋友，有一個前提是你需要好好照顧你這位朋友。

「保養」現在成了保值的最佳手段，就像我們用護膚品保養皮膚，用健康的生活方式保養身體，我們總希望美好的東西能夠長長久久。鞋子也是一樣，一雙優質的皮鞋好好保養，會越穿越舒服，並一直散發出新的生命力。下面就是給你的愛鞋的一些保養建議。

1.使用雪松木鞋立

腳愛出汗的男士千萬要注意了，雪松木鞋立是你的救星。汗液會使皮革損壞，如果不及時處理，脫下鞋子后皮革就會變干，變硬，大家是不是會發現在皮鞋腳趾頭處有褶皺呢？而且皮鞋放久了不保養再穿會特別咯腳，汗液就是罪魁禍首。

最好的解決方案就是使用雪松木鞋立。雪松會吸收水分，讓鞋子變回原來的形狀，大大改善鞋子的外觀延長壽命。並且注意每次脫鞋的時候都要堅持使用。

2.上鞋油擦亮

這是皮鞋保養中最基礎重要的一步，再懶的人穿皮鞋即使什麼都不做，也會把皮鞋擦亮的。鞋油除了增加鞋面的光澤外，更核心的作用是滋潤皮革，防止褶皺和過度干雜而開裂。就像手和臉的皮膚一樣，保持濕潤時，它看起來狀態更好，皮鞋也是一個道理。

3.安裝鞋底墊片

皮鞋鞋底磨損的最多的腳跟和腳掌處(不同的人走路方式不同，磨損的位置和程度也不同)。有一種被稱為「足跟墊片」的橡膠保護器，可以釘在鞋底的腳掌或腳跟處，這樣你走路磨損的就是廉價的墊片而不是昂貴的鞋底。因走路姿勢問題而鞋底磨損嚴重的男士們，趕快試試這種方法。

4.安裝鞋底橡膠保護片

作為鞋底墊片的代替品，你也可以選擇安裝橡膠保護片。這些只有1毫米薄的橡膠防護層像皮膚一樣整塊粘在鞋底，除了保護整個整個鞋底免受磨損,還可以防滑防水。

當然，這種保護有點過度，很少有人喜歡給自己的鞋加個鞋底，不過確實是最周全的保護。

5.適當的休息期

試著給你的皮鞋留出足夠的時間休息恢復，連續穿2-3天理應換一雙鞋子，如果是腳愛出汗的話，建議每天都換鞋子穿。還有，穿皮鞋時注意要穿襪子，除了考略舒適度，對鞋子也是一種保護。

有的人會因為鞋子舒適好看就一直穿著。我知道，它們好到你每天都想要穿，但即使是James也不打48分鐘的比賽，實在好看就買兩雙吧。

6.更換鞋底

無論我們多麼細心地保養鞋子，一段時間后，皮革或橡膠鞋底最終是會磨損的。當鞋底開始變薄時，考慮換一個新鞋底，大概會花費200-300元左右，但可以讓整個鞋子看起來煥然一新，絕對值得！

看看更換鞋底前後的鞋子對比：

照片來自NuShoe.com

7.及時翻新

如果你的鞋子破舊程度超出了只需要換一個新鞋底的要求，這下就該考慮進行徹底翻新。修鞋匠們會更換新的鞋底和腳床、縫邊、調節鞋帶、手工拋光皮革等等，大約會花費500-700元的費用。看看奇迹般的翻新：

8.發揮你的創造性

這是最酷的舊鞋翻新，給你的鞋子第二次生命力。翻新時，可以扮演鞋子設計師，選擇任何你想要的改造類型 (只要和你的鞋子兼容)。甚至把舊牛津鞋改成新高爾夫鞋都沒問題！

例如，看看這雙vibrim升級成經典沙漠靴：

最後，重要的事情說三遍：好鞋需要保養！保養！保養！

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