臨安白沙自然村 主辦方供

中新網杭州5月31日電(孔雁婷)從天然氧吧到天目山，到紅葉瀟瀟指南村，再到鄉味十足太湖源，浙江臨安似乎從來不缺山水好資源。5月31日，杭州臨安攜帶最美景色走入杭城，並在現場簽約了50億投資項目，向社會遞出「好項目」的橄欖枝。

臨安市位於浙江省西部，森林覆蓋率達78.2%，依賴名山、秀水、奇洞、溫泉、峽谷等自然優勢，它目前已成為全國最早開發生態旅遊和鄉村旅遊的城市，並且圍繞「城市國際化、產業現代化、全域景區化」的目標，努力打造覆蓋臨安市域的「千里畫卷」。

臨安指南村 主辦方供

活動現場，臨安公佈了其旅遊發展的5大板塊和10大全域旅遊招商項目以及30個村落景區。東方園林、中國紅牌企業集團、大尖集團以及10家村落景區等項目投資單位分別和臨安簽訂了50億的合作條約。

值得注意的是，現場臨安30個深藏於山林之間的特色村落景區運營項目也首次向社會發出了邀約。他們中有紅葉指南村、龍門秘境村這樣自然風光秀美的村落，也有孝忠文化村、耕織圖村這樣沉澱著濃郁歷史味道的村落，無一不展示著臨安旅遊的萬種風情。

臨安伍村 主辦方供

臨安市旅遊局局長凌理在採訪中表示，以往談到旅遊的時候，很少把村落作為景區來看，而在本次招商中，臨安推出了村落景區運營商簽約，這在浙江省內也是首創，必將對全域旅遊的建設起到帶動作用。

「村落景區運營中，最關鍵的問題是缺少市場化的運作。」凌理介紹道，為解決村落景區發展的瓶頸問題，臨安推出30個村進行運營管理的招商，目的就是讓高度市場化的企業與村裡傳統的村集體進行合作，成立股份制的有限公司，從而運營村落旅遊資源，通過這種方式把資源變資產，把村落風景變老百姓經濟發展的基礎和支撐點。(完)