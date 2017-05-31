萬科監事廖綺雲辭職，華潤集團還剩3名高管任職萬科

澎湃新聞記者 計思敏 來源：澎湃新聞

5月31日晚間，萬科企業股份有限公司（000002.SZ 02202.HK）發佈公告，於2017年5月29日收到公司監事廖綺雲以電子郵件方式提交的書面辭職報告。

廖綺雲表示因工作精力和工作安排等原因，申請辭去公司非職工代表監事職務。

翻閱萬科此前披露的公告，萬科第八屆監事會於2014年5月27日決議提名廖綺云為第八屆監事會監事候選人，並於同年6月12日召開股東大會表決通過。

目前，萬科監事會由解凍、廖綺雲、周清平3人組成，周清平為職工監事，解凍為萬科監事會主席。

按照萬科《公司章程》，監事的任期每屆為三年，按上述時間段來算，廖綺雲還屬任期內。按規定，監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低於法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。

其個人簡歷顯示，廖綺雲與萬科董事喬世波等均來自華潤集團。2002 年~2005 年，其任華潤創業有限公司首席法律顧問，2006 年~2008 年任華潤（集團）有限公司法律事務部總經理，2008 年至今任華潤（集團）有限公司法律事務部首席法律顧問。

華潤原為萬科的第二大股東。今年1月12日，華潤以22元/股的價格將其持有的萬科16.896億股份全部轉讓給深圳地鐵集團，轉讓完成後，華潤將不再持有公司股份。

這一舉動也被解讀為華潤退出持續近兩年的萬科股權之爭。

而一旦廖綺雲辭任萬科監事後，萬科現任高管團隊中，僅剩下喬世波、魏斌、陳鷹三名董事來自華潤。

萬科方面表示，鑒於廖綺雲辭去公司監事職務將導致公司監事會成員低於法定最低人數，根據公司章程，其辭職報告將在公司股東大會完成監事補選後生效；在此之前，廖綺雲女士仍需繼續履行監事職責。