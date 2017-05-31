新浪美股訊 日期:31日晚，周三早間原油期貨價格下降至三周新低，此前有消息稱利比亞已已解決技術問題、恢復原油產量水平，使人擔心OPEC通過減產協議降低全球原油庫存的努力可能受到非簽約國產量增加的破壞。

周三早間，作為全球基準價格的布倫特原油期貨價格下跌1.15美元，或2.2%，報50.69美元/桶，此前一度下跌至50.63美元/桶，為5月12日以來的最低水平。

美國的西德州中質原油（WTI）期貨價格下跌96美分，或2%，報48.70美元/桶。

丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）商品期貨策略主管Ole Hansen表示：「自上周的OPEC會議以來，各種各樣的負面消息接踵而至。在OPEC會議前，投資者們進行了空頭回補，但現在空頭倉位又重新建立起來了。」

OPEC組織國家以及俄羅斯等非OPEC成員國上周達成協議，同意將每日減產180萬桶的協議延期至2018年3月底。

該協議原定於2017年6月底到期。OPEC成員國利比亞與奈及利亞豁免於減產規定，而沒有參與該協議的美國頁岩油生產商一直都在提高產量。

據利比亞國家石油公司（NOC）表示，預計本周利比亞的原油產量將達到80萬桶/日，重新回到3年來的最高水平。（張俊）