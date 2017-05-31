近日，港股科通芯城(00400.HK)被質疑造假，剛與其建立合作關係不久的A股公司多喜愛(002761.SZ)似乎受此影響，其股價巨幅下跌。在最近的7個交易日內，多喜愛的股份跌幅達到40%，其中跌停達到3次。

外界普遍將多喜愛視為此次科通芯城被做空事件「次生災害」最大的受害者，但仔細觀察便可發現，這家A股家紡公司的盈利能力和轉型戰略已經在一段時間內受到質疑。實際上，在做空事件暴發前，多喜愛的股價已經在連續下行，儘管它釋放出了重大的「轉型」消息。

「次生災害」？

多喜愛此次集中暴跌始於5月18日。當天下午14點30分后，該股急速下跌，數分鐘內被打至跌停。

與之相關的是在同一天港股科通芯城幾乎走出了同樣的走勢，其間跌幅達到近30%，最終以跌6%收盤，好於多喜愛的跌停收盤。兩者之間的關聯在於多喜愛此前宣布的一宗合作。

5月5日晚間多喜愛公告稱：

雙方簽訂合作協議，同意在智能硬體領域開展業務合作，並將公司控股子公司深圳多喜愛信息技術有限公司(下稱「深圳多喜愛」)的名稱變更為「前海硬蛋智能有限公司」(下稱「前海硬蛋」)。雙方同意進行與科通芯城旗下的硬蛋科技業務有關的合作，拓展前海硬蛋基於硬蛋科技平台的新業務，目標是將前海硬蛋打造成中國最大的人工智慧產業平台。

為支持前海硬蛋業務的開展，科通芯城同時協助其組建新的管理團隊，並將協助其對外單獨進行融資、併購全球人工智慧的核心技術和資產。科通芯城同意在合作第一期內，暫不收取任何費用。雙方應在第一期業務合作期限內根據新業務發展和盈利狀況，協商合作續期事宜，但科通芯城並無續期義務，也不作出續期承諾。

公告稱，前海硬蛋現有兩名股東，其中80%的股權由公司持有，另外20%由獨立第三方持有。深圳多喜愛註冊商標為3000萬元，原為多喜愛100%持股，5月19日變更為多喜愛占股80%，深圳市芯城科技有限公司占股20%。

多喜愛與科通芯城的合作，被外界解讀為公司向人工智慧+傳統產業轉型的重要步驟。公司亦在公告中表示，與科通芯城達成業務合作，符合公司發展戰略。從長遠看，將對公司今後的業務發展及核心競爭能力產生積極影響，有利於挖掘公司新的利潤增長點，符合公司未來的發展戰略和全體股東的利益。

但這項合作還未來得及給多喜愛帶來真正的轉型收益，卻迅速將其拖入了一場暴跌之中。

5月22日，一家名為「烽火研究」的機構發佈了一篇名為《橫跨10年的世紀騙案》的沽空報告，科通芯城股價下跌22%，宣布停牌。多喜愛當天收跌8.3%，並在23日和24日連續跌停，其跌幅已經超過被沽空的科通芯城本身。

外界之所以將多喜愛暴跌看成了科通芯城沽空事件的「次生災害」，與沽空報告提及的內容有關。在這份沽空報告中，重點提到了科通芯城旗下公司硬蛋科技，稱所謂的「中國最大的硬體創新平台」硬蛋科技完全是一個騙局。

但根據科通芯城發佈的數據，硬蛋科技的客戶轉化率在5%左右，產生了超過50億人民幣的銷售額。並預期硬蛋科技今年能給科通芯城帶來超過100億人民幣的銷售額。沽空報告指出，硬蛋科技實際業務數量並不能支撐超過50億元的交易額。

若「烽火研究」的沽空報告所指屬實，不僅多喜愛進入人工智慧業務計劃將落空，更有可能被懷疑相關信披造假。

不過，近日科通芯城已經對沽空報告的質疑進行了說明和反駁。

多變又低效的轉型

事實上，在科通芯城被沽空事件暴發之前，多喜愛的股價已經進入了持續下行行情。

5月5日，多喜愛宣布與科通芯城的合作，當天，其股價最高為64.80元，這一價格接近近期高點4月10日的65.00元。5月6日，多喜愛股價大跌，隨後向下，跌至5月26日的最低價31.88元。16個交易日，跌幅超過50%，市值減少39.6億元。

這種走勢似乎顯示市場對這一合作並不看好。除此之外，公司的基本面和其一直未見成效的轉型，也可能是投資者最擔心的地方。

多喜愛2015年6月在深交所上市，成為家紡企業第四股，其主要市場在二三線城市，且加盟店眾多。但上市以來，這家公司的業績並不理想。

上市當年，多喜愛的營業收入與歸屬於上市公司股東的凈利潤增長均為負值，分別較上年同期下滑11.25%和17.60%。2016年其營業收入比上年同期增長12.35%，但歸屬於上市公司股東的凈利潤比上年同期下降42.33%，這已經是公司凈利潤連續四年下滑。最新公佈的2017年一季報顯示，多喜愛歸屬於上市公司股東的凈利潤同比下降48.89%。

或許正是業績的壓力，多喜愛一直在尋求轉型，這從其將公司名稱由多喜愛家紡股份有限公司變更為多喜愛集團股份有限公司就可見一斑。但其轉型之路多變且不順。

上市之初，多喜愛對外多次宣布要加大在電商的投入，從而實現公司轉型，扭轉業績。公司曾提出互聯網垂直電商業務發展，制定了HBDIY 互聯網平台計劃，以及「知名IP 衍生品」運營服務商計劃。但從結果來看，這些計劃帶來的實際成果極為有限。公司還曾計劃收購行業電商企業，但最終並未完成。

作為一家以二三線城市為主要市場、產品線定位中低端的家紡企業，在發展電商的問題上面臨一個兩難困境，即一方面受到電商的衝擊比同行中高端品牌要大，但另一方面，二三線城市的中低端消費群體中對電商的認知和接受程度相對要低一些。

在電商戰略碰壁后，多喜愛又提出了擴充版的開展智能家居「AI 家紡」的發展戰略，與科通芯城的合作就與此相關。這一戰略提出，將與合作方共同打造智能家居「AI 家紡」生態，進行人工智慧傳統產業的轉型探索與人工智慧落地於智能家居產業實踐，結合公司中長期發展戰略，將完善對智能家居及相關產業的布局，增強公司核心競爭力。

從目前的結果來看，多喜愛的轉型尚未能在扭轉盈利能力這個層面達成實際的效果。

尷尬的募投項目與資金

多喜愛轉型的曲折，還使其IPO的募投項目顯得頗為尷尬。

根據多喜愛的公開報告，公司IPO的募集資金總額為21840.00萬元。IPO招股說明書顯示，公司計劃將募集資金投向營銷網路拓展項目、信息化建設項目及補充營運資金，三項所需資金分別為17067.90萬元、2988.50萬元及8000萬元，計劃全部以募集資金投入。從中可以看出，營銷渠道的拓展佔到了絕對的重頭。

但在公司上市后，其募投項目的進展緩慢，募投資金也未發揮預期的最大效能。

根據多喜愛關於募集資金存放與使用情況的報告，截至2016年12月31日，募投項目累計使用募集資金14495.39萬元，其中：營銷網路拓展項目使用4037.16萬元；信息化建設項目使用2496.42萬元；充營運資金使用7961.81萬元。

由於在募集資金實際到位之前，公司以前年度以自籌資金預先投入了募投項目，並在募集資金到賬后以募集資金進行了置換。從報告數據可以看出，對募投項目的投資主要集中在2015年度;2016年度公司對募投項目的投入急速放緩，僅使用募集資金1133.71萬元，其中：營銷網路拓展項目使用267.88萬元;信息化建設項目使用865.57萬元;補充營運資金項目使用0.26萬元。

截至2016年期末，營銷網路拓展項目的投入進度為50.04%，信息化建設項目的投入進度為100.32%，補充營運資金的投入進度為100.18%。

同時，2016年度公司使用暫時閑置募集資金購買低風險保本型理財產品，共投入12500.00萬元，收益為104.56萬元。

有業內人士分析，透過募投項目和募集資金，可以看出多喜愛的管理層在市場方向的判斷上出現了一些問題，同時，對業務轉型和拓展也有些猶豫不決。

值得注意的是，2016年度，在限售股份解禁后，多喜愛的多位股東迅速進行了多次較大的減持，其中包括高管股東和機構股東。

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