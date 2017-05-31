新浪美股訊 日期:31日彭博報導，以下為5月31日22點全球交易員正關注的要聞，排名來自31日22點彭博終端交易員的點擊數據。

1） 尾盤綜述：債券通徵求意見稿；離岸人民幣升破6.8；英保守黨大選風險

2） 牛虻新語：有國企撐場面 中國企業的海外併購盛宴或仍未散場

3） 發債成本首超貸款利率 中國企業正重回間接融資懷抱

4） 彭博經濟學家：PMI形勢複雜 中國央行在美聯儲行動前壓力倍增

5） 酷派集團2016年遭遇虧損 股票將繼續停牌

6） 大中華股市：恆指止步七連漲；滬指四連漲台股跌；離岸人民幣升破6.8

7） 看圖論市：遭穆迪下調評級后 中國瞄準人民幣空頭

8） 中國推進「一帶一路」戰略 東南亞吸引滾滾而來的中國投資 （1）

9） 朱夏蓮：中國展現出對去槓桿陣痛的容忍

10） 中國證監會批准財通證券等6家主板公司首發申請 1家未通過

11） 卓爾集團稱已全額償付興業銀行貸款 控股股東提供擔保的股份質押解除

12） 惠譽將百度評級列入負面觀察名單

13） 中國匯市：境內外人民幣大漲至逾半年最強 市場猜測中資行推升CNH利率

14） 中國債市：央行呵護資金面 IRS逾七周低點；債券通徵求意見稿出爐

15） 瑞穗銀行：流動性緊縮擠壓人民幣空頭平倉 離岸人民幣暴漲

16） 南豐集團以創紀錄的246億港元中標香港一商業地塊

17） 台灣央行：2016年金融體系維持穩定；宜密切注意利率風險

18） 中國億萬富豪王健林推出的飛凡網難以吸引消費者回歸購物中心 （1）

19） Axios：美國總統特朗普據悉決定退出巴黎氣候協定

20） 亞馬遜股價一度升破1，000美元大關