新華社巴黎５月３１日電（記者張曼 姜楠）法國雕塑家奧古斯特·羅丹的一尊名為「安朵美達」的白色大理石雕像作品３０日由法國艾德拍賣行拍出，成交價高達３５７萬歐元（約合２７２３萬元人民幣）。

這尊雕像以希臘神話中的衣索比亞公主「安朵美達」為題材，展示了一位年輕女子裸體屈身倚靠在岩石上的形象，此前估價為８０萬至１２０萬歐元。

經過激烈競價，雕像最終被一位歐洲藏家拍得。艾德拍賣行印象派與現代藝術部門經理布魯諾·若貝爾表示，「該拍賣價格在羅丹同類大理石雕像作品中創下了紀錄」。

「安朵美達」雕像受藏家追捧與其背後的歷史故事密不可分。１８８８年，智利駐法國外交官卡洛斯·林奇·莫爾拉請羅丹為其妻路易莎創作一件半身雕像，同年這件作品在巴黎展出后大獲成功，法國希望能由博物館收藏，林奇慷慨相讓。羅丹隨後將自己１８８６年創作的雕像「安朵美達」贈予林奇作為答謝。此後百余年來，該作品一直被其家族收藏，直至本次拍賣前世人才有機會一睹其風采。

羅丹共創作了５尊「安朵美達」雕像，其中３尊被法國、美國和阿根廷的博物館收藏，另一尊此前被一位私人藏家在美國舉行的拍賣會上以３００萬美元（約合２０４４萬元人民幣）拍得。

羅丹（１８４０－１９１７）是西方藝術史中最重要的雕塑家之一，其代表作《思想者》《吻》是西方雕塑藝術的標誌性作品。