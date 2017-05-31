新華社美國西雅圖５月３１日電（記者馬丹）網路攻擊手段花樣翻新，電影字幕竟也成為黑客攻擊的幫凶。３０日在美國西雅圖舉行的國際前瞻信息安全會議上，以色列研究人員介紹了他們發現黑客盯上電影字幕的技術細節，並演示了模擬攻擊。這類攻擊可能影響到全球數以億計的媒體播放器用戶。

以色列網路安全供應商檢查點軟體技術有限公司的奧姆里·赫爾斯科維奇等人發現，人們下載的外國影視劇翻譯字幕可能預先載入了惡意代碼。這讓黑客可以利用媒體播放器存在的安全漏洞，遠程監控運行媒體播放器的設備，比如電腦、智能電視或移動設備，而用戶在用這些設備看影視劇時渾然不覺。

赫爾斯科維奇所在團隊致力於發現和預測惡意代碼如何感染設備的新趨勢，並對這類新趨勢加以分析，提出防範解決之道。他說，以前安全人員並未注意到涉及翻譯字幕的網路攻擊技術，但這類攻擊可能影響全球數以億計的媒體播放器用戶。

這是今年國際前瞻信息安全會議分享的諸多最新國際信息安全趨勢和方向中的一個。這個由中國互聯網安全企業３６０公司主辦的國際會議於５月３０日至３１日在西雅圖舉行，匯聚了安全行業１００多名頂級研究人員參加。

「會議議題廣泛，覆蓋了當今安全研究人員比較前沿熱門的研究方向，有的研究成果還是首次在公開場合披露。」３６０公司首席安全官譚曉生說。約２０名議題演講人在會上報告了各自的工作和研究成果，如運用機器學習發現安全漏洞，新發現谷歌瀏覽器漏洞以及蘋果ｉＯＳ９操作系統用戶空間安全漏洞等等。

一年一度的國際前瞻信息安全會議此前曾在新加坡和中國舉行，今年移師美國，落腳在西海岸科技重鎮西雅圖，這是中國安全廠商首次在美國主辦國際性信息安全會議。譚曉生希望在今年的會議上，中國的研究成果能引起國外同行更多的注意，提升中國信息安全研究的國際影響力。