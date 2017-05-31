觀察君：

它將改變我們未來的生活，一場更大的變革在悄然醞釀...

支點研習社 Calvin

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在講今天的區塊鏈技術之前，我先講一個小故事，講講銀行的起源：

在十七世紀的英國，一些平民通過經商發了點小財，也就有了剩餘財富。那時候的英國實行的是「自由鑄幣」制度的，也就是說你只要有金子可以自己去造錢鑄幣，鑄幣廠允許顧客存放一些金子在鑄幣廠。商人們便把多餘的金子放在鑄幣廠存放，以備不時之需。

這些商人失算的是，鑄幣廠是屬於國王，也就是當時的國王查理一世。就在1638年，英國國王查理一世，同蘇格蘭貴族爆發了戰爭。為了籌借軍費，他動用了鑄幣廠里商人們存放的黃金。

直到1649年，查理一世戰敗，被克倫威爾砍了頭，這是著名的英國資產階級革命。詳情請去查高中歷史課本。

當然，後來被徵用的黃金，又還給了原來的主人，但是商人們已經強烈的感到，把錢放在鑄幣廠已經不再安全。於是，他們把錢放在了金匠那裡，金匠開具證明，需要的時候憑證明取走黃金。很快，商人們發現其實需要用錢的時候不需要取出黃金，也不需要鑄幣，直接把黃金憑證交給對方就可以了。

再後來，有一天金匠恍然大悟，原來自己開具的憑證是有貨幣效應的，可以在市場上自由流通！金匠缺錢的時候，也戰勝不了人最深層的貪婪，開始立「假憑證」來花。更神奇的事情發生了，只要所有客戶不在同一天來取黃金，那麼這個「假憑證」就等同於「真憑證」啊，可以完全兌付的。

其實這個金匠就是「銀行」的雛形，也是「貨幣創造」的機制起點，銀行可以將「信用貨幣」擴大，而實物貨幣卻做不到這一點。也正是這個時候，也就是17世紀60年代末銀行誕生。

到今天為止，銀行已經誕生600年了。而此時，我們處在互聯網時代，在互聯網技術的推動下，知識信息生產力更是迎來爆炸式的發展。我想當下基於互聯網的金融體系的建立，以及陳舊的銀行的體系的瓦解，都是一個漸進的過程，但是大趨勢一定是不可逆的，這是時代對於更高效金融體系的訴求。

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開胃菜吃完，我來說一下今天的正題，銀行的終結者——區塊鏈技術。

支點哥用儘可能通俗的語言來解釋清楚區塊鏈技術的原理，它為什麼高效，以及在最後也會給出一些區塊鏈技術未來可能的一些應用。

說幾個點讓你腦中您大概形成區塊鏈的畫像：

用一句話說，區塊鏈就是基於互聯網技術由節點參與，結合計算機加密的分散式資料庫系統。

節點參與，去中心化。區塊鏈依靠的是所有參與節點都有記錄交易信息的權利。

比如，現在你買菜，通過支付寶轉賬100塊錢給隔壁老王家，那這個信息是記錄在支付寶的，如果支付寶信息出現的BUG（隨便舉個例子），你的交易信息丟失了，那麼你就是沒有轉賬100 給老王。所以這時候每個人的交易數據都是依靠一個信用中介來記錄的，大家都信任這個中介。

而區塊鏈的做法是方區塊鏈系統中的每一筆交易都通過廣播告訴每一個系統內的參與者。

比如你今天轉賬10個比特幣從老王家買菜，然後比特幣交易網路就會喊「某某轉賬10個比特幣給老王」，大家就默默在自己的賬本中記下一筆「某某轉賬10個比特幣給老王」。

這樣網路中就會有多個節點記錄這個交易信息，即使某一個用戶數據丟失了或者被惡意攻擊修改之後，系統都會根據多數原則來確定信息真偽，從而修正假數據。

？集體維護監督，確保信息準確。賬本只在一個人或者幾個人手中，那造假的可能性就會非常高。但如果每人都有一本賬本，系統會根據多數的賬本一致數據為準，所以你想造假，那你就要修改至少51%的記錄賬本，而且隨著區塊鏈的節點越來越多，被修改或者攻擊的可能性就大大降低了。

比如你今天轉賬10個比特幣從老王家買菜，老王耍賴硬說你沒有匯給他，還把自己的賬本給改了。這沒用，系統內其他賬本都會說「某某匯給老王10個比特幣」，當然老王有逆天的能力改掉系統內半數以上的賬本，不然他沒有辦法抵賴，這就是數據不可篡改性。

信息是加密處理的，但是數據是不可逆的，只能添加，不能撤銷。在區塊鏈上的交易在系統內的人都可以看到，但是信息內容是加密的，具體交易數據和交易參與者是看不到的。具體底層數據大概是這個樣子：

？

區塊鏈的信息是公開透明的，可以隨時下載備份。每個人都能通過電腦看到所有人的交易記錄（轉賬記錄），這叫透明性；圈子外的人可以看到賬本，只要你複製了他們的賬本，並且有一個自己獨有的簽名，就可以加入圈子了，這叫開放性。

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區塊鏈的應用

目前我們的金融體系主要是依託獨立第三方作為獨立中介，結算和交易也是通過集中式的清算機構作為中心來處理完成的，其次還要加上法律的制約監管。 目前主流的交易結算機構的數據還是私密的、中心化的，在這個基礎上很難形成互信體系，尤其在跨境問題上，信任顯得尤為關鍵。

而區塊鏈技術則可以從運行模式層面，通過技術手段（節點參與，去中心化）完成信用背書，在大數據的基礎上建立起「全球互信」的生態體系。從而顛覆老的交易流程和記錄保存的方式，降低交易成本，提高交易效率，在數字貨幣，跨境支付清算、客戶徵信、反洗錢方面擁有極大的潛力。

1.銀行業

對於區塊鏈技術的普及，首先受到衝擊的一定是銀行業，因為區塊鏈已經藉由互聯網技術實現了銀行的核心功能：那就是價值儲蓄和轉移。而且區塊鏈可以更安全、更高效的解決。

2.支付和轉賬

區塊鏈可以實現更加高效直接的轉賬支付，不需要經過繁雜的清算系統，實現電子貨幣的轉移支付功能。最開始我們交易是用金子、銀子等實物，後來轉化為紙質票據來交易，到信息時代已經可以轉化為電子貨幣來交易了。而我們的交易系統和模式也要更新，適應新的市場需求，那就是區塊鏈技術，最關鍵的是他還不要中介費啊。

3.網路安全

正因為區塊鏈是通過互聯網技術加密，而且通過技術手段大大的降低了網路黑客篡改、破壞數據可能性。這實在是目前電子支付時代拯救中心化交易安全性風險的一道利器。

4.股票、證券交易

區塊鏈技術，可以使股票交易更加快捷高效，不需要通過銀行清算，而且比銀行清算更加安全。區塊鏈技術實現了交易雙方的直接聯動，避免了中間第三者的交易成本。甚至在後期可以實現計算機的自動化交易，從而大大加快了股票和證券的運作效率。

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好的，到這裏支點哥今天講解區塊鏈技術就到這裏，想必大家對於區塊鏈的基本概念也有個大體的認識了。以後出去裝逼就不怕沒有料啦哇咔咔。

裝逼歸裝逼，對於支點哥來說在寫這篇文章的時候，越來越認識到區塊鏈技術的市場潛力以及應用前景是十分巨大的。電的發明引起的第二次工業革命，直到今天我們身邊無處不是充滿著電器對於我們生活的影響，互聯網也在悄然影響著我們生活的點點滴滴，醞釀著一場更大的變革。

區塊鏈技術正式在這樣的大背景下應運而生，提供給我們一種主動參與的機制和去中心化的模式，讓大規模的系統合作成為可能，可能會引領我們走向一種無國界的、個體自治的共識時代。

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