走出去一直是中國企業發展壯大的發展路徑之一，但如何走出去卻考驗中國企業家的魄力和智慧。在3月11日舉行的全國政協記者招待會上，政協委員暢談了他們對中國企業走出去的看法。

全國政協委員、全國工商聯副主席、泛海集團有限公司董事長、總裁盧志強認為，近幾年來，特別是最近三年，隨著國家出台了大量支持走出去的優惠政策，可以說中國企業走出去在全球是風起雲湧。應當說無論是對國家經濟的提升，還是對企業的發展，無疑都是正確的。

「走出去的企業要順勢而為、順勢而行、順勢而成。」盧志強說，「企業應該對全球經濟發展趨勢、對國際匯率變化動態要了解，否則，很多企業在這個問題上吃了虧。」

盧志強認為，企業到異國異地去投資，首先要深度的知情和融合。「很多企業不了解目標國家的社會、法律基本形態，不了解它的市場形態，也不了解它的風土人情、消費理念和傳統習慣，而是盲目進入，這是失敗的一個原因。」盧志強分析說。

盧志強認為，企業要融入當地社會和當地市場中去。「在美國投資，要成為一個合格的美國企業。到歐洲投資，首先要成為一個合格的歐洲企業。當然在東南亞、亞洲地區，首先要成為一個合格的亞洲或者東南亞的企業。」盧志強說。

全國政協委員、全國工商聯副主席、億利資源集團公司總裁王文彪則認為，中國的「一帶一路」建設，為中國企業提供了走出去的龐大市場。

和盧志強一樣，王文彪也強調，走出去的中國企業必須要融入目標國家。

「我覺得企業要融入當地社會，就必須找到中國企業和當地社會的最大公約數，」王文彪說，「這個最大公約數，我認為還是綠色或生態。因為每個國家都嚮往藍天白雲、青山綠水。」

目前絲綢之路經濟帶沿線國家有一些荒漠地帶，而王文彪認為，中國在治理上有著世界領先的技術。王文彪所在的億利資源集團用了27年的時間，致力於從沙漠到城市的生態環境修復。他們不僅在沙漠中造出了綠洲，還創造了就業崗位，產出了綠色果蔬和綠色能源。

「所以，走出去的時候，我們一定要考慮綠色先行、生態先行。」王文彪說。

「走出去、國際化對中國企業來說是一個考驗，也是中國企業面臨的一個發展高地。只要堅持，只要不懈努力，中國企業將會出現一大批在全球有影響力的企業集團，這才是中國經濟、中國企業對全球經濟和全球市場的貢獻。」盧志強說。 (來源：北京周報)

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