華夏時報（公眾號：chinatimes）記者 金微 北京報導

5月31日，有消息稱，微貸網已經入股陽泉市商業銀行股份有限公司（以下簡稱陽泉銀行），出資1.4億持股比例為9.76%， 為該銀行第一大股東。《華夏時報（公眾號：chinatimes）》記者從微貸網有關負責人士處了證實了此消息，上述負責人表示微貸網將派出一名副總出任陽泉銀行的董事。

上述消息稱，微貸網入股陽泉市商業銀行股份有限公司（以下簡稱陽泉銀行）的文件顯示，陽泉銀行（原註冊資本為43396.55萬）為增加公司綜合競爭實力和風險抵抗能力擬進行增資擴股事宜，擬增資100000萬股，每股面值1元，微貸網認購其中14000萬股。增資擴股完成後，微貸網持有陽泉銀行14000萬股，持股比例為9.76%，為該銀行第一大股東。據了解，目前微貸網已將增資款打到指定賬戶。

資料顯示，陽泉市商業銀行股份有限公司，前身為1985成立的陽泉市城市信用社，2007年，經中國銀行業監督管理委員會批准籌建陽泉市商業銀行，並於2007年6月29日，成功地召開了陽泉市商業銀行創立大會暨第一屆股東大會第一次會議，註冊資本33397萬元，共設15個支行，設置20個內部管理委、部、室。

微貸網於2011年7月8日上線運營，是一家汽車抵押借貸服務的互聯網金融P2P網貸平台。截止目前，微貸網已在全國27省市開設340餘家營業部。今年5月，微貸網的成交規模突破1000億，成為為數不多的幾個網貸千億俱樂部成員。

目前，微貸網正快速布局三四線城市，在各中小城市開設資產端門店，同時業務範圍和資產類別也在擴大，不僅是家用汽車，還將抵押物延伸到其他車型。最近，微貸網就推出新的金融產品「機速貸」，該產品主要面向優質二手工程機械行業，二手工程機械車商可以通過微貸網平台抵押設備獲取相應的貨款來擴大經營。

微貸網CEO姚宏表示，隨著微貸網規模和新業務的不斷擴大和出現，未來的微貸網將在堅持以汽車抵押借貸為主要業務的同時，進行多產品戰略發展，在信用貸、工程機械、房貸和二手車分期等領域做新的嘗試，「我們要把微貸網打造成為整個大汽車市場的必經終端，爭取下一個五年資產管理規模超過1000億。」

有業內人士表示，在互聯網金融持續的整治整改之下，P2P網貸行業的馬太效應明顯，大量平台退出，但一些大型平台在完成資金存管等合規化要求后，獲得投資者的青睞，成交量大幅提升，表現出強者更強的局面，微貸網控股銀行是這類P2P的又一表現。

責任編輯：孟俊蓮 主編：冉學東

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