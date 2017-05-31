女人只要做到自信、獨立、堅強、寬容就夠了嗎？這可說不準，遇到渣男就應該「壞」一點，拿到自己應得的。這個「壞」，不是陰險和怨毒，而是人不犯我我不犯人的態度。

全文2134字，八妹讀了大概4分鐘。

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本文由晚睡（微信號：wanshui01）授權轉載

作者：晚睡

讓女人「學好」很好理解，無非是更自信、獨立、堅強、寬容，而一切美好的品質並非天然，也需要後天去模仿和學習。

但「學壞」呢，是請女人們也變得更精明、現實、有心機，甚至對陰暗的人使點陰謀詭計。

有時候，「學壞」比「學好」更重要。

我有個朋友，只是普通的家庭主婦，一貫在家裡相夫教子，一手帶大兩個兒子。現在大的初三，小的才幼兒園，正是負擔最重，最需要錢的時候。可自去年開始，孩子的爸爸就出軌了，並且一出不回頭，公開帶著小三在外面租房子。

這已經夠絕情的吧，可更絕的還有呢。

有了小三，他就不再支付生活費，連學費都不出，兩個孩子生活、上學都成了問題。只能靠當媽的一邊照顧孩子，一邊打點散工維持生活，憑微薄的積蓄坐吃山空。

朋友說，「我好辛苦。」其實辛苦是不怕的，最怕的是靠一個人的力量養不活孩子，讓孩子跟著大人受苦，這是一個母親最難過的事情。

這樣的女人，告訴她要「學好」，要強大、獨立，在生活的殘酷面前，都是輕飄飄的廢話。

一個家庭主婦，能力有限，退守家庭多年，要做到心理強大、人生獨立不是一時半會就能學會的。

她需要的，是學點「壞」，「學壞」的好處是立竿見影，馬上就可以幫到她。

於是，我教她，如果有公婆，公婆條件還可以的話，就去哭訴自己的難處，公婆看在孫子的份上，多多少少都會有點同情心的。這錢，必須拿，不是為了自己拿，是為了孩子拿。

然後看老公是什麼職業，如果有公職，是公務員或者事業單位、國企員工這些單位的話，就收集出軌的證據，拿著它，要挾老公負撫養費。

如果沒有公職，只是小生意人或者無業遊民這種身份，不怕輿論，那也有辦法，可以去他居住的小區收集他以夫妻的名義共同居住的證據，證明他重婚。握著這些證據，也可以要挾他出錢。

這各種心機手段，總有一款適合她。

離婚當然也是一種選項，但離婚後他同樣可能會拒絕支付撫養費，不見得就能徹底解決她的困境，拿到錢，讓他承擔自己應盡的義務，才是當務之急。

只是，每一次我教身處類似處境的女人這些辦法，她們總是猶豫，「這樣會不會顯得太壞了？」

這就是很多女人的軟肋，男人做得初一，她卻不敢做十五，總是害怕被男人看作是壞人。

武俠片里，男人上了女人的當，捂著胸口，吐出一口鮮血，指著她，罵一句，「最毒婦人心。」然後那個女人必得露出一個羞愧的表情。

唐朝有個叫霍小玉的女孩，是著名歌姬，綺年玉貌，愛上了狀元及第的李益，兩個人相約白頭，許下婚約。後來李益嫌棄她的出身，負心而去，霍小玉抑鬱成疾，不久人世。有義士將李益帶到霍小玉門前，她潑酒在地，以示覆水難收之意，然後發出毒誓，「我死以後，一定變成厲鬼，讓你的妻妾，終日不得安寧！」

這個情節就成了某些雞湯文中女性的典範了——

你看她，不甘心枉死，留下這麼惡毒的詛咒，做出了最大的反抗，剩下的那些被男人傷害的，遺棄的女人，老老實實地死去，或者像杜十娘那樣，怒沉百寶箱，自己和自己較勁，卻不懂得用錢贖身，過自己的逍遙日子去。

但這有什麼意義？她以死亡為代價，禍亂的還是李益的妻妾，用傷害女人的方式來傷害男人，終究還是逃不過弱者的角色。

千百年來，男人為女人樹立的道德牌坊，沉沉壓在女人心上。迫得女人一門心思想著如何把自己變得更好，溫良恭儉讓，寬容忠厚，遇到傷害優雅轉身，卻沒有學會，當男人化身餓狼，當生活露出利齒的時候，應該如何處理。

這種女人的存在，是男權社會裡男人們的大批量需求，根本未曾體恤過女人的處境、女人的需要和女人的感受。

當男人出軌、包養小三、不給生活費，對老婆無情、對孩子絕情，他難道還不應該得到一點懲罰嗎？

現代社會，就該講科學，講法律，講策略。詛咒、罵大街、貼傳單、到網上掛小三圖片、扒第三者的衣服，這統統都是愚蠢的行為。默不作聲的拿到證據，利用對方的一切軟肋保全自己的利益，「我不是為了證明自己威風，我只是拿回我自己應得的東西。」這才是女人在傷害面前應該有的態度。

這不是女人變毒了，而是因為被傷害被侮辱被辜負的人要決定重生，就必須知道如何保護自己。只知道擺個凄苦的造型，躲在一邊掉眼淚，毫無益處。

我另外一個朋友離婚了，我問她，「現在是否能夠原諒他了？」

她雲淡風輕地笑，「我當然可以原諒他，我又沒吃虧，他傷害了我，然後我又拿回了應得的東西，我們兩相抵消，從此就是路人，無愛也無恨。」

她的前夫出軌又暗中轉移財產，十幾年夫妻卻想讓她凈身出戶，做事十分不厚道，但她亦不是省油的燈，頗費了一番手段，到底拿到了一半財產，沒有便宜他一分。

感情的傷害是算不清的賬，法律都不支持精神賠償，所以物質上的不吃虧，就已經足夠了。

寬恕、原諒這些手段，是屬於強者的，真有千萬身家，那點損失轉手就能賺到，誰都可以放開胸懷說，「我不和你一般計較。」但那些生存能力弱一點的人，需要應付的最大任務不過是活下去，並無資格講風度和姿態。

有的人的日子不幸福，錯在不夠好，有的人不幸福，則是錯在不夠壞。

這個「壞」，不是陰險和怨毒，而是人不犯我我不犯人，不再殭化的被一個道德牌坊壓制住了自己，你對我好，我就可以更好，你對我壞，我自然用壞的回應你。

老天爺事太多，或許顧不到所有人的公平，但你自己可以化身判官，假自己之手去爭取和執行。

------我是八妹有話說的分割線------

女人，該壞的時候就得壞一點。這種壞其實不是建立在踐踏他人利益基礎上的壞，而是維護自己應得權益時的「小手段」。

— THE ？END —

關於作者【晚睡】：情感諮詢師、娛評人、作家，著有《晚睡談心》、《幫你看清已婚男人》，在多家媒體開設專欄，新書《你配得起更好》正在熱銷。

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