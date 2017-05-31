好萊塢將拍李小龍傳記 女兒李香凝編劇中央社 (2017-05-31 22:10)
功夫巨星李小龍逝世43週年，好萊塢將拍傳記電影「Little Dragon」致敬，李小龍女兒李香凝擔任編劇及製片，並將李小龍書信和照片加入編劇。（星潤天地提供）中央社記者王靖怡傳真 106年5月31日
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