（中央社記者王靖怡、陳渝涵台北31日電）功夫巨星李小龍逝世43週年，好萊塢將拍傳記電影「Little Dragon」致敬，李小龍女兒李香凝擔任編劇及製片，並將李小龍書信和照片加入編劇。



「Little Dragon（小龍）」描寫1950年代李小龍在香港成長及透過武術成名過程，好萊塢重新翻拍將李小龍家庭、愛情與友情故事搬上大銀幕；電影賣點有大量精采武打戲，更深入著墨李小龍文戲。



李香凝將父親第一手書信和照片加進編劇，讓影迷更貼近李小龍內心世界，希望觀眾對李小龍的認識不僅停留在武打功夫層面，也能認識李小龍的武術、人生哲學與愛國精神，是傳記電影翻拍目的之一。



製作團隊發出全球演員召集令，尋找飾演少年李小龍的演員；預計今年7月在中國大陸、馬來西亞開拍，男、女主角名單則保密到家。1060531