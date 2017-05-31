（中央社記者王靖怡、陳渝涵台北31日電）歌手田馥甄（Hebe）今天宣布9月2日、3日將在高雄巨蛋開唱，6月先帶音樂舞台劇「小夜曲」到高雄演出，笑喊「絕對不會放過高雄美食」。



田馥甄2014年首次以個人身分舉辦大型巡演「如果」，歷經3年升級為「如果PLUS」，繼中國大陸上海、北京、廣州等站，9月2日、3日轉戰高雄巨蛋開唱，門票6月4日中午12時在拓元售票系統開賣。



「如果PLUS」最終站到高雄，田馥甄說，「想與大家分享，因集結演唱會眾人的愛，而結實纍纍的我」。一向說話精簡的她，近來有感而發話匣子大開，重慶站演出時和歌迷互動近20分鐘，創開唱以來紀錄，她幽默回應「還好歲月沒有白白在身上流過」。



演唱會上看到從女團S.H.E時期就支持她的歌迷，亮出「陪你到80（歲）」燈牌，讓田馥甄哭笑不得，解釋當時3人情感太澎湃，冒出想唱到80歲念頭。後來每看這句話就覺得壓力好大，但不忘向歌迷喊話，「就算是累，還是要一起健健康康到80歲，好不好？」



工作馬不停蹄的田馥甄，6月起挑戰「雙巡迴」，一邊忙演唱會、一邊演舞台劇。6月2日至4日將在高雄春天藝術節演出「小夜曲」，讓她直呼一定要把高雄點點滴滴都裝進心裡和胃裡。1060531