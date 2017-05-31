描寫北京幫派新舊世代交鋒和時代衝擊的熱血電影《老炮兒》，有誰夠份量卻又願意屈就主角馮小剛「六爺」身旁的男配角好兄弟「悶三兒」？衝著提拔自己的恩師導演馮小剛，以及好友導演管虎「好酒」攻勢，加上角色「悶三兒」個性就像自己，金馬影帝張涵予二話不說立刻接下這角色，每天還勤健身練肌肉，但是全身特效刀疤妝，還被誤會肌肉不夠精壯！拍攝時甚至還金口預言馮小剛一定會拿獎。

金馬影帝張涵予自與導演管虎合作《廚子戲子痞子》、《火線三兄弟》就成為好友，合作太愉快，他半開玩笑：「一頓酒，我就給套進來了。」其實，他看《老炮兒》劇本就被角色勾了魂，「在所有演過角色裡頭，悶三兒跟我最像。」張涵予表示，「我在讀劇本的時候，就發現我們有各種相似之處：我們都不拘小節、憤世嫉俗、重情也重義；雖然有時莽莽撞撞，但是當朋友有難，就是說幹就幹後果不計。」再加上他演出小剛導演的《集結號》獲得金馬獎影帝肯定，兩人的情誼跟劇中的悶三兒和六爺幾乎如出一徹。

作為戲裡戲外的好兄弟，「悶三兒」張涵予甚至早在拍攝現場就已放話：「小剛導演的這次表演是應該能夠拿獎的！」面對換帖好兄弟的這句誇讚，「六爺」馮小剛當時還謙虛表示「我覺得這是個玩笑」。但最後，金馬獎影帝的加冕，證明同樣身為金馬影帝的張涵予眼光確實獨到。