金口肯定馮小剛穩拿影帝 肌肉男張涵予每天特效化妝滿身刀疤Wow!NEWS新聞網 (2017-05-31 20:36)
描寫北京幫派新舊世代交鋒和時代衝擊的熱血電影《老炮兒》，有誰夠份量卻又願意屈就主角馮小剛「六爺」身旁的男配角好兄弟「悶三兒」？衝著提拔自己的恩師導演馮小剛，以及好友導演管虎「好酒」攻勢，加上角色「悶三兒」個性就像自己，金馬影帝張涵予二話不說立刻接下這角色，每天還勤健身練肌肉，但是全身特效刀疤妝，還被誤會肌肉不夠精壯！拍攝時甚至還金口預言馮小剛一定會拿獎。
金馬影帝張涵予自與導演管虎合作《廚子戲子痞子》、《火線三兄弟》就成為好友，合作太愉快，他半開玩笑：「一頓酒，我就給套進來了。」其實，他看《老炮兒》劇本就被角色勾了魂，「在所有演過角色裡頭，悶三兒跟我最像。」張涵予表示，「我在讀劇本的時候，就發現我們有各種相似之處：我們都不拘小節、憤世嫉俗、重情也重義；雖然有時莽莽撞撞，但是當朋友有難，就是說幹就幹後果不計。」再加上他演出小剛導演的《集結號》獲得金馬獎影帝肯定，兩人的情誼跟劇中的悶三兒和六爺幾乎如出一徹。
作為戲裡戲外的好兄弟，「悶三兒」張涵予甚至早在拍攝現場就已放話：「小剛導演的這次表演是應該能夠拿獎的！」面對換帖好兄弟的這句誇讚，「六爺」馮小剛當時還謙虛表示「我覺得這是個玩笑」。但最後，金馬獎影帝的加冕，證明同樣身為金馬影帝的張涵予眼光確實獨到。
有趣的是，張涵予所飾演「悶三兒」是血氣陽剛的肌肉男，甚至在修車廠場景裡打赤膊上陣鎮嚇飛車黨，結果當時媒體還誤傳張涵予每天上戲前得要先特效化妝做出肌肉，管虎導演為此還特別出來澄清涵予哥本人可是每天都在健身的肌肉硬漢，「張涵予的胸肌跟腹肌都是真的」，原來角色設定「悶三兒」曾是「一把軍刀力抗十數人」的橫霸一方狠角色，但「人在江湖飄，哪能不挨刀」，所以特效所製作的是他身上充滿滾燙情義的刀疤印記。
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