



金獎導演許鞍華將帶著首部劇情長片《瘋劫》數位修復版與新作《明月幾時有》造訪2017台北電影節！相隔近40年的作品播映，對照出導演在時間之流裡的創作脈絡，台北電影節更邀請許鞍華在影展期間舉行講座，回顧個人的電影生涯。而在台北電影節力邀之下，公共電視製播、今年期待度最高的兩部電視影集《他們在畢業的前一天爆炸2：第一集》、《麻醉風暴2：第一集特別版》，也破天荒於台北電影節搶先特映，屆時劇組和演員都將共同出席造勢。2017台北電影節套票首賣會暨選片指南將於6月4日中午12點於台北文創大樓6樓舉辦，台北電影節大使温貞菱將在現場與觀眾一起追逐夏日電影夢。

許鞍華導演五度榮獲香港電影金像獎最佳導演、三度拿下金馬獎最佳導演，2014年曾受台北電影節邀請擔任百萬首獎的頒獎人，今年台北電影節特別選映她1979年的首部電影《瘋劫》數位修復版與新作《明月幾時有》，許導也將抵台宣傳，在7月8日《瘋劫：數位修復版》映後舉行講座，分享她的創作初心、不斷自我努力與突破的經驗。

許鞍華的第一部劇情長片《瘋劫》被譽為香港新浪潮領銜之作，劇情改編自當時駭人聽聞的「龍虎山雙屍案」，由萬梓良與甫入影壇的張艾嘉、趙雅芝主演，揭露新舊文化時代夾縫中的女性悲劇，片中大量使用升降攝影與推軌長鏡頭，虛實剪接出多重視點的敘事結構，驚艷當年華語影壇，也為許鞍華拿下生涯首座金馬獎，並一口氣囊括三項大獎。經過近40年，全新數位修復版終於問世，影迷們得以一窺香港電影新浪潮的濫觴。

甫受邀為六月上海國際電影節開幕的《明月幾時有》，是許鞍華繼《黃金時代》後，聚攏兩岸三地跨世代影帝后，周迅、彭于晏、霍建華領銜，葉德嫻、梁家輝、鮑起靜、春夏等聯手演出的時代大作。電影再以傳奇女子刻劃時代巨輪，講述1942年香港東江游擊隊的省港大營救。二戰延燒，滯港各界文人即將淪為日軍戰俘，游擊隊展開長達半年的救援行動，最終營救八百多人，也釀出了香港的傳奇女性「方姑」。

近年電視影集預算與製作規格大幅提升，電影導演與演員跨足電視製作的比例同步增長，坎城、柏林、威尼斯、鹿特丹、多倫多等國際影展亦紛紛引進電視影集至戲院大銀幕放映。今年台北電影節首度嘗試，力邀公共電視製播的《他們在畢業的前一天爆炸2：第一集》與 《麻醉風暴2：第一集特別版》至影展搶先特映。兩部影集日前釋出預告後，引發臉書上洗版討論，期待度不斷飆高，這次躍上大銀幕，勢必將帶給觀眾最新鮮的觀影體驗！

2010年，鄭有傑導演的劇集《他們在畢業的前一天爆炸》以青少年與同儕之間的成長故事，加入世代價值觀衝突，喚醒不少人的青春記憶，當年更一舉獲得五座金鐘獎。睽違七年終於推出第二季，故事描述少女阿丁逐步實踐願望，成為小有名氣的創作歌手；成揖則是考上法律系，鎮日苦讀準備國家考試。他們兩個人始終都擺脫不掉陳浩遠的死所帶來的陰影，在這時候，一個意想不到的人物何士戎，闖入了他們的生命，其純粹的理想性格也讓毀滅的陰影再度浮現。鄭有傑導演，第一季班底巫建和與王丁筑，加上宋柏緯、胡廣雯兩位新血，共同譜出時下青年的生命紀事。

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