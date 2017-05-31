藝人李沁凝去年7月驚傳得到卵巢癌，為了對抗病魔她提剃光了頭髮，經過了9次化療之後，病情才逐漸好轉，她在臉書寫下：「又多活了一年～祝我生日快樂。」還以直播方式傳達今年最希望實現的生日願望就是身體健康。

李沁凝在三立電視八點檔《甘味人生》中飾演一位臥底警察，因為外型甜美深受粉絲喜愛。她回憶過去對飲食毫不忌口，所有負面情緒也都往肚裡吞，又給自己太大壓力，身體有一天再也承受不住，終於「爆發」，她覺得得癌症「能說是老天的眷顧，希望我們更好嗎？」

樂觀的她說自己罹癌之後，慢慢調整飲食、放開心胸，覺得比以前更快樂。把頭髮剃光配合化療，努力對抗病魔，以堅強的心面對身體及生活的改變，她也不斷思索：「生病帶給我的意義是什麼？罹癌的消息公開後，李沁凝也陸續得知身旁有不少友人都得了癌症。

「希望身邊的人都不要經歷這一遭」，李沁凝有感而發的說「身體就像我們的伴侶，一昧承受妄為終有一天會爆發。這樣的警醒，迫使你重新審視生活，然後有所改變」。但她也感嘆，人總是不見棺材不掉淚，「非得痛過一回才懂健康的重要」。

現在，李沁凝的身體漸漸復原，25日晚上盛裝打扮與家人慶生，今年生日她向癌症喊話：「和平共處喔！我們。」希望身體康復後在演藝圈能推出更多作品，獻給喜歡她的朋友，正面積極的態度粉絲們都說讚。(江呈亨/綜合報導)