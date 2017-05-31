英國曼徹斯特體育館22日發生恐怖攻擊事件，一共造成22日人死亡，當天在場內舉辦演唱會的美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）心情大受影響，在推特上表示自己難過到說不出話，歐洲巡迴演場會也宣布暫停至6月5日，但她也宣布6月4日重返曼徹斯特舉行公益演唱會為罹難者募款。

案發之後，有人認為亞莉安娜無須自責，不用取消演唱會，但也有網友責備伊斯蘭教信徒。亞莉安娜在推特中發文表示，自己感到「心碎」且「非常非常抱歉」，但她宣布將重返英國曼徹斯特進行慈善演出，希望「表達對曼徹斯特的愛」，她也因歌迷展現同理心感到「備受鼓舞」。

根據蘋果日報報導，美國電影製片人派翠克馬里賽普斯在推特上寫公開信給亞莉安娜，他說自己是3個女兒的爸，女兒上學途中都會聽她的歌，他也把亞莉安娜當成家裡一分子，鼓勵她振作起來，好好放個假，建議她花些時間和家人、朋友還有上帝相處，他還告訴亞莉安娜「妳的聲音是上帝給妳的禮物」。

派翠克馬里賽普斯表示：「妳不需要感到抱歉，如果有個喝醉酒的渾蛋，在妳下榻的酒店附近撞死人，難道妳要負責嗎？如果在妳舉行演唱會前，有個龍捲風來襲，讓幾個要去參加妳的演唱會的人失去生命，難道妳也必須為此道歉嗎？」

6月4日曼徹斯特公益演唱會中，美國歌姬凱蒂佩芮、小天后麥莉、英國天團「酷玩」、「小賈斯汀」賈斯汀畢柏、亞瑟小子甚至接招樂團等重量級巨星都將加入演出，主辦單位希望募得200萬英鎊（約7748萬元台幣），幫助罹難者家屬走出傷痛。（江呈亨／綜合外電報導）