



睽違四年，素有韓國「樂壇最長壽的偶像組合」封號，人氣團體神話團員ANDY李先鎬，正式宣佈8/13（日）再次為「紅心字會」籌募弱勢兒童營養餐費公益活動訪台，舉辦「2017李先鎬ANDY LOVE TAIPEI FM」愛心見面會，與愛心粉絲同樂；暨2013年首次來台參與海外公益見面會之後，ANDY李先鎬再次訪台做公益的善舉，也成為韓國團體神話成立即將20週年中，多次舉辦海外公益見面會的藝人！

李先鎬表示：能受到「紅心字會」邀請我來擔任這麼具有意義的事情，真的非常感謝，同時也因為能參與這樣公益良善的活動而感到很開心很滿足；回想起2013年的活動也是如此，今年也是；能舉辦如此意義深遠的活動，實在是真心感謝。

主辦單位表示：有別於韓星來台舉辦商業活動模式，這次「2017李先鎬ANDY LOVE TAIPEI FM」愛心見面會，是以捐款贈票的方式，分A、B二區域，捐款4000元及贈送A區票券乙張（限量350張），捐款2800元贈送B區票券乙張（限量450張）總限量800張入場券的名額。而ANDY李先鎬先生也為了響應公益，親自同意，開放了過去從未有的粉絲福利，ANDY李先鎬除將與A區350位愛心粉絲一對一合影留念之外，也要和B區的450位愛心粉絲五人一組進行合照。還會進行全場擊掌及抽出200張親筆簽名等福利，創下粉絲福利的神話。



ANDY李先鎬說：這次的活動，畢竟是為了用在好事上，所以希望粉絲們都能多多幫忙，讓這些孩子們能在好的環境下，能夠讀書學習，也為了能好好照顧他們，我會用心盡力幫忙的！「2017李先鎬ANDY LOVE TAIPEI FM」愛心見面會將於8/13下午六點在台北「ATT SHOW BOX」舉行，活動中，ANDY李先鎬將展現獨特的魅力，除表演多首歌曲外，還將進行多項與粉絲親密互動的遊戲。



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