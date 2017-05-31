巴鈺NG「要徒步環島」 嚇傻莎莎三條線NOWnews今日新聞 (2017-05-31 20:53)
莎莎和巴鈺為了登上「世界七大奇景」之一的智利復活節島，忍受近40小時的飛機航程，屁股差點坐到開花、哀號聲不斷，在順利登島後，巴鈺就對著鏡頭誇下海口，誓言要徒步環島，嚇得莎莎趕緊湊到她耳邊說：｢稿子上是寫騎機車啦！｣
她們在規畫此次行程前，兩人表示興奮到不行，完全忘記要先經歷近40小時的轉機過程，直到進了香港機場待轉機，才驚覺下一趟航程，得經過16個小時才能抵達美國繼續轉機，身經百戰的莎莎都痛苦吶喊：「從沒坐過這麼久的飛機！」而巴鈺靈機一動說：｢妳就想成這是無尾熊一整天的睡眠時間、或是媽媽生產時陣痛的時間！｣奇特比喻讓她聽了更加崩潰。
經歷近40小時的三次轉機，兩人終於抵達「世界的肚臍」智利復活節島，在轉機時，兩人早已素顏累倒在鏡頭前。隔天一早，她們出門租借機車，用最台灣味的方式環島，為了記錄節目創下台灣媒體登島首例，莎莎更是披上《食尚玩家》布條，跟巴鈺出發尋找島上最有名的遺跡「摩艾」石像。
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