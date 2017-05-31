▲藍葦華變勇兔師弟，勇兔開玩笑要他遞外套。（圖／翻攝自勇兔臉書，2017.05.31）

勇兔（林筳諭）從節目《我愛黑澀會》發跡，近年在戲劇圈表現亮眼，更參與八點檔大戲《甘味人生》演出「高媛媛」一角，今（31）日她在臉書貼出一張和「師弟」藍葦華的合照，要藍葦華幫她拿外套，讓粉絲驚喊，「妳竟然敢叫影帝幫妳拿外套！」

勇兔和藍葦華在《甘味人生》中分別飾演高媛媛和老八，在劇中是死對頭的兩人，私下卻是師姐和師弟的關係，勇兔還擺起架子，單手插腰，示意「我的外套呢」？一旁的藍葦華則馬上遞過外套，作勢要幫勇兔穿上。有網友看到後笑說，「勇兔真敢叫影帝幫妳拿外套」，讓她緊張急忙解釋，「哈哈！這只是開個小玩笑。」

藍葦華也說，勇兔比他早進公司2天，真的是他師姐，還誇勇兔是個努力又漂亮的乖女孩，也證實了演員私下的好感情，和劇中處處相對差很大。