（中央社記者尹俊傑北京31日電）中國大陸影星周迅睽違影壇2年，與台灣男星彭于晏合拍抗日片「明月幾時有」。周迅誇彭于晏「太能演」；自承是周迅粉絲的彭于晏則佩服她能靠感覺演戲，「太帥了」。



「明月幾時有」預定7月在台灣、香港與中國大陸上映，今天下午在北京舉行記者會。周迅、彭于晏和香港導演許鞍華都到場，合演的中國大陸影星霍建華、郭濤和春夏也出席。



周迅表示，很早就想體驗許鞍華的思維方式和如何與演員溝通，在現場能安心演戲，「總之就是好」。彭于晏則說，過去在加拿大求學常被欺負，中國人在世界各地被欺負的題材應該讓更多人了解，能參與覺得很過癮。



「明」片取材真實歷史事件，講述1940年東江遊擊隊協助數百名文化人士逃離香港。周迅在片中飾演抗日游擊隊隊長方蘭，彭于晏則飾演傳奇神槍手劉黑仔。



周迅談到劉黑仔必須隨時改變身分時說，彭于晏「太能演了」、「他比我會演」，而且彭于晏在片中「心狠手辣」。



彭于晏曾主演以單車競賽為主題的電影「破風」，他在「明」片裡有飾演車夫的戲份。被問到許鞍華是否喊「action」他就會衝出去，彭于晏笑說：「是是是，習慣了，看到腳踏車就不停地想動。」



在場3名男星都自稱是周迅粉絲。彭于晏曾與周迅合作過「女人不壞」，但當年沒有對手戲。如今再度合作，他對周迅在片中能靠「感覺」演戲十分佩服，直呼周迅「太帥了」、「帥哥」。



霍建華說，能從粉絲進階到演周迅的初戀情人、丈夫，覺得很開心。郭濤表示，喜歡周迅的人和戲，沒有理由；而周迅在片中喜歡自己演的角色，兩人算是扯平。



擅長拍文藝片的許鞍華這次挑戰不同題材。她說，這段故事讓她非常感動，大時代中各行各業的人團結起來成功營救文人，完全無私，「在我看是做人的最高境界」。1060531