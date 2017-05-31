華南金控盃青少棒開打 桃園市力拚衛冕中央社 (2017-05-31 18:50)
106年華南金控盃青少棒錦標賽6月2日開打，31日舉辦開賽記者會，去年冠軍隊伍桃園市隊派出球員代表、王牌投手李晨薰（右）和隊長林柏青（左）出席，誓言力拚衛冕。中央社記者謝靜雯攝 106年5月31日
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