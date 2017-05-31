106年華南金控盃青少棒錦標賽31日在台北舉行開賽記者會，今年為U15亞洲青少棒錦標賽國內選拔賽，將於6月2日開打，冠軍6月10日出爐，總計17支縣市聯隊參加，爭取11月赴日本參賽的資格。中央社記者謝靜雯攝 106年5月31日