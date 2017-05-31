華南金控盃青少棒錦標賽6月2日開打中央社 (2017-05-31 18:50)
106年華南金控盃青少棒錦標賽31日在台北舉行開賽記者會，今年為U15亞洲青少棒錦標賽國內選拔賽，將於6月2日開打，冠軍6月10日出爐，總計17支縣市聯隊參加，爭取11月赴日本參賽的資格。中央社記者謝靜雯攝 106年5月31日
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Barbie 沐浴乳．沐浴乳 4l．沙威隆 沐浴乳．洗髮沐浴乳．羊奶沐浴乳．HAPPY BATH 沐浴乳．沐浴乳 澎澎．日本 沐浴乳．Acnes 沐浴乳．菲蘇德美 沐浴乳．橄欖 沐浴乳．美琪 沐浴乳．ROYAL 沐浴乳．sakura 沐浴乳．SANRIO 沐浴乳．燕麥 沐浴乳．運動沐浴乳．aqi 沐浴乳．Biore 淨嫩沐浴乳．施巴 沐浴乳．嬰兒沐浴乳．男性 沐浴乳．艾草沐浴乳．泡泡沐浴乳．caesar 沐浴乳．Citrus 沐浴乳．aldo 沐浴乳．白雪 沐浴乳．沐浴乳 600ml．男性沐浴乳
- ASSARI-房間組五件(床箱+床底+獨立筒+三抽櫃+化妝台)雙人5
- ASSARI-房間組四件(床箱+後掀+3M三線獨立筒+三抽櫃)單大3.5
- LV N41581 CROISETTE系列經典Damier棋盤格手提/斜背包
- Longchamp Le Foulonne素面荔枝紋皮革壓釦長夾-紅色
- 【AIGNER】COLU 男用荔枝紋9卡短夾(古董紅)
- 【CUMAR】CUMAR舒適真皮-帥氣簡約休閒皮鞋(黑)
- 記憶床墊 日本大和防蹣抗菌10cm厚彈力支撐 幸福角落 贈竹炭
- Synology 群暉 DiskStation DS216 2Bay NAS 網路儲存伺服器
- Bernice-艾爾巴3.3尺化妝桌/鏡台(贈化妝椅)-100x42x134cm
- elegantsis Army 叢林戰鬥強悍三眼計時腕錶-48mm ELJT48-OB
騎士勇士已成王朝?總裁否認:他們還沒做到這點【北京新浪網】
曝多隊有意追逐勇士FMVP 杜蘭特降薪為留住他【北京新浪網】
KD自曝從小就研究詹皇的比賽 總決賽能否防住?【北京新浪網】
言論自由!囧神1句回懟騎士 到底是誰智商不足?【北京新浪網】
黃士傑博士 遠不止AlphaGo的人肉臂【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》