世界百大運動員 陸小鮮肉寧澤濤66名中央社 (2017-05-31 18:24)
（中央社台北31日電）美國ESPN電視台日前公布2017年「世界百大運動員」名單，中國大陸僅有3人上榜，分別是排名第66名的游泳選手寧澤濤、第71名的桌球選手馬龍及第88名的羽球選手林丹。
這份名單的評選標準是綜合考量運動員的代言合約、社交媒體的關注度（Facebook、Twitter、Instagram）及網路上的搜尋熱度，再參考福斯體育（Fox Sports）的排行榜所產生。
世界足壇兩大天王羅納度（Cristiano Ronaldo，C羅）和梅西（Lionel Messi）分居排行榜的第1和第3，籃球巨星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）則名列第2。
名單中排名居大陸首位的游泳健將寧澤濤，因身材健美及外表俊俏擁有眾多粉絲。但中國大陸國家體育總局日前指出，寧澤濤因私自代言廣告，且不服從國家隊安排，已遭到除名處分。
澎湃新聞報導，ESPN官方表示，寧澤濤的微博粉絲數多達800萬，在世界上人口最多的國家，擁有社群媒體的大量關注。雖然他在里約奧運會上表現不佳，人們仍會忍不住去討論。
至於馬龍和林丹則是ESPN這一名單中，桌球和羽球項目唯一上榜的運動員。1060531
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