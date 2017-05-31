金控盃／仍有旅外夢 陳柏毓未來想朝投手發展NOWnews今日新聞 (2017-05-31 18:09)
華南金控盃全國青少棒錦標賽今召開「開賽記者會」，而去年大賽的MVP陳柏毓也來到現場鼓勵學弟們，擁有「投打二刀流」資質的他，表示自己也有旅外夢，希望未來能去美國闖闖。
「希望能晚一點去，大概是職業球員的時候吧。」或許是怕生，陳柏毓其實現在並不想去國外就讀，而是比較希望等到要進職業時再出國，不過他也表示如果這次去偕星學園訓練感覺不錯，那可能就會改變心意。
陳柏毓的父親，正是前職棒球星陳炳男，他目前任教於北科大附屬桃園農工青棒隊的教練，而陳柏毓在畢業後，也確定會前去此就讀。
未來會比較希望兒子往投手還是打者的方向發展？陳炳男表示自己不會特別去限制他，讓他自由去發展興趣，「就好像他日後要教什麼樣的女朋友，我也不會干涉。」
不過陳柏毓本人則是表示更喜歡當投手，因為這個位置能主宰全場，而且自認不像那些天才一樣能兼顧投打，因此覺得專注做好一件事就好。
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