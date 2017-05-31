日職羅德隊台灣好手陳冠宇今天在主場ZOZO海洋球場出戰阪神虎隊，這是陳冠宇本季首度對虎隊先發，首局陳冠宇飆出三振，順利渡過危機，但次局他被中谷將大、前田大和敲安，自己又送出保送，滿壘狀況下被梅野隆太郎敲出適時安打失分，加上隊友發生傳球失誤，單局失3分。

陳冠宇第二局遇到危機，被梅野隆太郎敲安後，角中勝也再發生傳球失誤，高山俊敲出內野滾地球再追加分數，但陳冠宇再次對上本博紀、糸井嘉男投出保送，還好他再次三振福留孝介，讓阪神留下滿壘殘壘。

次局陳冠宇續投，保送了洋砲Eric Campbell，2人出局狀況下，他又被俊介敲出安打形成一、三壘有人局面，還好陳冠宇順利化解危機，也避免再度失分。

陳冠宇2局就用了51顆球，3局投完用了77球，目前3局投完，共被打4安打、5保送，失3分。