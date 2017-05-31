日職／隊友失誤單局失3分 陳冠宇遇危機NOWnews今日新聞 (2017-05-31 17:47)
日職羅德隊台灣好手陳冠宇今天在主場出戰阪神虎隊，這是陳冠宇本季首度對虎隊先發，首局陳冠宇飆出三振，順利渡過危機，但次局他被中谷將大、前田大和敲安，自己又送出保送，滿壘狀況下被梅野隆太郎敲出適時安打失分，加上隊友發生傳球失誤，單局失3分。
陳冠宇第二局遇到危機，被梅野隆太郎敲安後，角中勝也再發生傳球失誤，高山俊敲出內野滾地球再追加分數，但陳冠宇再次對上本博紀、糸井嘉男投出保送，還好他再次三振福留孝介，羅德隊目前以0:3落後。
陳冠宇2局就用了51顆球，就看他之後如何完成接下來的局數，還要看羅德打線能否發威相助。
阪神虎隊先發投手是左投能見篤史，本季他也是首度在交流戰面對羅德隊。
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