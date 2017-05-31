前世界球后Victoria Azarenka(阿札倫卡)暫別球壇已經好一段的時間了，剛成為新手媽媽5個月的她，在接受法網官方採訪時表示，自己將會出戰今年的馬約卡公開賽(mallorca open)，但她認為這並不是回歸，只是重啟職業生涯的第二階段而已。

Azarenka目前看起來仍在享受天倫之樂，時常在IG上放自己和家人出遊的照片，不過對於她的球迷來說，更想知道的或許是這位兩屆澳網女單冠軍何時回歸。

目前可以確定的是，Azarenka在近幾個月已經開始進行訓練，並且幾周內就會重新進行比賽，之後則會參加6/18到6/25的馬約卡公開賽。

「在我正式面對競賽之前，我要先確定在我在鍛鍊過程中，可以逐一完成特定目標，這也是為何我放了一些重心在高強度的鍛鍊上。一個月之前Mike跟我說：『妳應該要上場去打球了！』那時候我還覺得並沒有很確定、也沒什麼把握，但在進行一些訓練之後，我想我已經確定了：沒錯！我想上場打球了。」

不過初為人母的Azarenka顯然還不想跟兒子Leo分開，因此她也強調，接下來的比賽都會帶著兒子一起出征。