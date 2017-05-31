現任世界球王Andy Murray（莫瑞）在法國網球公開賽首場比賽中，以6：4、4：6、6：2以及6：0的成績，總盤數3：1擊敗Andrey Kuznetsov，Murray賽後接受訪問時表示自己慢慢回復狀態，期待能在法網有好的成績。

這位現任世界球王球季初並不再一個好的狀態中，從二月開始因受到感冒引響，只贏得4場的勝利，在法網的首勝，可以看出Murray的狀態漸漸回穩。

「我做到了許多高難度的球，Kuznetsov犯了幾個錯誤，讓我得到喘息的空間，我一直都是向前看的球員。」

「比賽的節奏也逐漸在我掌控之中，我開始找到比賽的感覺，我透過防守來帶動我的進攻，這是過去幾個禮拜我沒有辦法做到的事。」

Murray認為自己可以再做得更好，也希望自己能夠再保持如此好的狀態，Murray下一輪的對手將是來自斯洛伐克，世界排名第24名的Martin Klizan。