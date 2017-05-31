法網／漸漸回復狀態 莫瑞：我一直都是向前看的球員NOWnews今日新聞 (2017-05-31 16:58)
現任世界球王Andy Murray（莫瑞）在法國網球公開賽首場比賽中，以6：4、4：6、6：2以及6：0的成績，總盤數3：1擊敗Andrey Kuznetsov，Murray賽後接受訪問時表示自己慢慢回復狀態，期待能在法網有好的成績。
這位現任世界球王球季初並不再一個好的狀態中，從二月開始因受到感冒引響，只贏得4場的勝利，在法網的首勝，可以看出Murray的狀態漸漸回穩。
「我做到了許多高難度的球，Kuznetsov犯了幾個錯誤，讓我得到喘息的空間，我一直都是向前看的球員。」
「比賽的節奏也逐漸在我掌控之中，我開始找到比賽的感覺，我透過防守來帶動我的進攻，這是過去幾個禮拜我沒有辦法做到的事。」
Murray認為自己可以再做得更好，也希望自己能夠再保持如此好的狀態，Murray下一輪的對手將是來自斯洛伐克，世界排名第24名的Martin Klizan。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Barbie 沐浴乳．沐浴乳 4l．沙威隆 沐浴乳．洗髮沐浴乳．羊奶沐浴乳．HAPPY BATH 沐浴乳．沐浴乳 澎澎．日本 沐浴乳．Acnes 沐浴乳．菲蘇德美 沐浴乳．橄欖 沐浴乳．美琪 沐浴乳．ROYAL 沐浴乳．sakura 沐浴乳．SANRIO 沐浴乳．燕麥 沐浴乳．運動沐浴乳．aqi 沐浴乳．Biore 淨嫩沐浴乳．施巴 沐浴乳．嬰兒沐浴乳．男性 沐浴乳．艾草沐浴乳．泡泡沐浴乳．caesar 沐浴乳．Citrus 沐浴乳．aldo 沐浴乳．白雪 沐浴乳．沐浴乳 600ml．男性沐浴乳
- ASSARI-房間組四件(床箱+6抽屜床架+3M三線獨立筒+三抽櫃)雙
- New Life 防蹣抗菌8cm釋壓記憶床墊 單人3尺
- MOSCHINO Mujer Cielo 清潔劑造型橡膠 iPhone6 手機殼
- 【PUSH!】男士長夾頭層牛皮手拿包手拎包商務包隨身包(生日
- COACH 黑色馬車大C織紋小型波士頓包
- 【HIKOREA韓國休閒鞋】正韓製個性帥氣質感壓紋皮革精緻立體
- 頂堅 [超耐重型]寬120公分-二層鐵板吊衣架/吊衣櫥(十年保固
- 【Fossil】2016男時尚Omega超薄深棕色皮夾【預購】
- 【AIGNER】ICNP系列 偶像奢華壓紋6卡短夾(黑)
- MICHAEL KORS FULTON 圓牌翻蓋PVC迷你斜背包(酒紅)
騎士勇士已成王朝?總裁否認:他們還沒做到這點【北京新浪網】
曝多隊有意追逐勇士FMVP 杜蘭特降薪為留住他【北京新浪網】
KD自曝從小就研究詹皇的比賽 總決賽能否防住?【北京新浪網】
言論自由!囧神1句回懟騎士 到底是誰智商不足?【北京新浪網】
黃士傑博士 遠不止AlphaGo的人肉臂【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》