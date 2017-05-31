日職／陽岱鋼巨人二軍復出首戰 打第三棒DHNOWnews今日新聞 (2017-05-31 17:21)
因下半身傷勢而在調整的巨人隊台灣好手陽岱鋼今在二軍出戰橫濱DeNA灣星隊二軍，對方先發投手是飯塚悟史。
陽岱鋼昨天在三軍復出戰表現出色，3打數1安打還有2打點，助巨人三軍以13:3大勝新潟天鵝皇隊。
今天是陽岱鋼自3月19日出戰養樂多以來，再次回到二軍出賽，也是他首度晚間賽事，陽岱鋼被排在三棒打指定打擊。
巨人打線如下：一棒右外野橋本到、二棒游擊手吉川尚輝、三棒指定打擊陽岱鋼、四棒左外野手岡本和真、五棒二壘手Luis Cruz、六棒三壘手辻東倫、七棒一壘手和田戀、八棒中外野手藤村大介、九棒捕手河野元貴、先發投手內海哲也。
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