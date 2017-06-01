華南金控青少棒開打 桃園天龍地虎亮相中央社 (2017-05-31 17:16)
（中央社記者謝靜雯台北31日電）106年華南金控盃青少棒錦標賽6月2日開打，今年總計17支縣市聯隊參加；新北市成棒隊教練曹竣崵今天記者會上勉勵球員，「打球不是頭腦簡單」，多充實自己能讓反應更快。
華南金控盃青少棒錦標賽，今年為U15亞洲青少棒錦標賽國內選拔賽，比賽將於6月2日開打，冠軍6月10日出爐，總計17支縣市聯隊參加，爭取11月赴日本參賽的資格。
開賽記者會請來1991年世界盃青少棒中華隊成員曹竣崵到場，曹竣崵對著在場的球員們說，「20幾年前，我也跟你們一樣，打棒球難免會遇到挫折，但技術層面的，都可以靠訓練來加強」。
曹竣崵表示，打棒球的路上，常常聽到人家說，「我們就是頭腦簡單、四肢發達，但投手丘到本壘距離這麼遠，可以投得準，球過來的速度這麼快，可以打得到，我不覺得我們是頭腦簡單」，他希望學弟們在練球之餘，可以充實自己，「面對場上的狀況，才可以反應的更好」。
華南金控盃去年由桃園市隊拿下冠軍，今年桃園市隊也盼延續氣勢，桃園市隊今年由新明、光明、龜山、青溪、仁和共5所學校組成聯隊，總教練陳宗世評估，除了桃園外，新北市、台中市、台南市、高雄市、台東縣實力都很不錯，盼全力以赴搶冠。
今天記者會，桃園市隊派出球員代表，王牌投手身高191公分的李晨薰，和身高162公分的隊長林柏青出席，陳宗世笑說，「兩人是球隊的天龍、地虎，相差將近30公分」。1060531
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