106年華南金控盃青少棒錦標賽開賽記者會31日在台北舉行，去年賽事MVP、目前就讀青溪國中三年級的陳柏毓（左）和父親陳炳男（右）出席。陳柏毓還沒畢業就有超過4所高校找上門，陳炳男說，讓兒子自己決定，只能給他一個方向。中央社記者謝靜雯攝 106年5月31日