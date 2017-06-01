今年就讀青溪國中三年級的棒球小將陳柏毓（圖）31日在台北出席106年華南金控盃青少棒賽開賽記者會，他表示目前已經有多所日本高中找上門，但他希望先累積好實力，挑戰旅外。中央社記者謝靜雯攝 106年5月31日