日校找上門 陳柏毓：盼先累積好實力中央社 (2017-05-31 16:50)
今年就讀青溪國中三年級的棒球小將陳柏毓（圖）31日在台北出席106年華南金控盃青少棒賽開賽記者會，他表示目前已經有多所日本高中找上門，但他希望先累積好實力，挑戰旅外。中央社記者謝靜雯攝 106年5月31日
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