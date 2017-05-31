簡文秀說「春天的花是多麼的香」-永遠不嫌晚大成報 (2017-05-31 15:29)
簡老師表示，季節有春夏秋冬，人生也有春夏秋冬，「春」帶給我們希望與新氣象，她勉勵國軍幹部們應該時時保持「春」的心情與動力，過去的已經過去了，從現在開始，要重新起步，自我惕勵、不放棄、堅定信念、勇往直前。簡老師以自己親身經歷為鑑，當年她接近40歲，考上托福且獲得全額獎學金，毅然決然的到美國唸書，在國際聲樂大賽中，獲得兩個首獎四面金牌回國，成為華人世界中學資歷最好的聲樂家，正是她認為學習是永遠都不嫌晚的，一旦開始就別輕言放棄，一起為台灣為社會為我們可以盡心力的地方努力、努力、再努力。
簡老師認為，每個人的人生關卡都不同，可能是親情、友情、愛情或是工作，在講座中引用櫻花與桐花的人生哲學勉勵現場的國軍幹部，她說櫻花開花後，花朵很快就片片飄落，在自己有限的生命裡盡情綻放、展現自己最美的一刻，所以是淒美跟悲壯的生命美學。而桐花是生長在比較貧瘠的土地上，開花時是樹葉和花朵一起並開，花朵凋落時是一朵一朵掉下，桐花生命強，在艱困中成長，最終才能呈現自己最美的時刻，這就是生活哲學。簡老師認為大部分95%的人是像桐花一般的生活，畢竟人生像櫻花那樣淒美、短暫而燦爛總是少數，希望大家都能向桐花學習，一步一腳印的踏實生活，才是正道，在艱困當中，靠自己努力，不要怨天尤人，經過大風大雨的焠鍊，才能成長蛻變。另外簡老師也提出自己的人生哲學「到處留心便是學」，認為現今網路發達，世界已是地球村，必須秉持俯拾皆是學問，不是僅止於教科書中的學問，也就是到處留心便是學的理念，廣泛的吸收各種元素。
簡老師這次來到國軍學者的最高殿堂-國防大學開講，精闢的演講內容，讓現場充滿歡樂與感動，透過音樂的解析與指導，補強國軍的人文素養，因為簡老師到底是歌唱家，所以現場為大家演唱了臺灣歌謠「思慕的人」、國語經典「其實你不懂我的心」及世界名曲「奇異恩典」等幾首知名歌曲，讓整個講座會場氛圍達到最高點。
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