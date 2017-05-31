【大成報記者于郁金/臺南報導】有水當思無水苦啊！關於缺水，臺灣並不陌生話題，只是健忘！時值炎夏即將來臨，缺水限水或颱風引發災害等問題，正考驗政府水資源保育與治水防洪計畫；而守護水環境的水質檢驗專業工作，也是大學環保相關科系學生責無旁貸的必備技能；為提供水質檢驗技能的競賽平台，並促進技術交流及推動水資源保育，嘉南藥理大學環境工程與科學系於日前舉辦「全國水質檢驗技能競賽」。水質檢驗為水資源保育、水體保護、水與廢水工程等環保工作與職場上的重要技能，亦為大學校院環境工程、環境科學、環境管理、環境教育等相關科系的必備訓練與課程；行政院勞動部自民國77年起辦理「下水道設施操作維護—水質檢驗」技術士技能檢定，藉以提升水質檢驗從業人員的技能水準。該競賽自102年首次辦理以來，今年已邁入第4屆，歷年報名均相當踴躍，今年更在中華民國環境檢驗測定商業同業公會捐贈20萬元補助下，吸引眾多高手組隊參賽，總計有14所校系、24隊伍共48位菁英同台角逐；選手們需全程著裝競技，通過2項學科筆試測驗，以及2項術科實作測驗，最後一分高下。嘉藥環工系主任林瑩峯表示，競賽聘請大學環工科系專業教師擔任學科命題委員，並由環境檢測公司資深工程師擔任術科監評委員，嚴謹度相當高。環境檢測同業公會秘書長賴幸君指出，嘉藥舉辦水質檢驗技能競賽有助於提升學生的檢驗測定水平，並順勢引導人才未來進入環境檢測業，站在同業公會立場，非常樂意贊助本活動，這份支持也代表公會成員對教育及社會責任的重視。經3小時激烈競技後，最終由嘉藥環工系榮獲第1名、第4名，第3名為中興大學環工系，第3至第6名分別為萬能科大環工系、中台科大環安系、高雄第一科大環安系，各名次也分別獲得2萬至4,000元不等獎金，以及獎牌與獎狀。主管全國技能檢定和技能競賽的勞動部勞動力發展署，當天由雲嘉南分署秘書黃章一代表與會，他致詞時表示，勞動部每年舉辦一次「下水道設施操作維護—水質檢驗乙級技術士」技能檢定，目的就是在建立專業的職業證照制度；對於嘉藥年年辦理水質檢驗技能競賽深表讚許，不僅提升檢驗技能水準，且結合同業公會更能增進產學合作與技術交流。嘉藥副校長兼環境永續學院長陳健民強調，學校除環工系外，職業安全衛生系、醫藥化學系、食品科技系、藥學系等，都肩負培養檢驗測定人才的教育工作，感謝各界支持與指導，期望透過與環境檢測同業公會攜手合作，能帶動學生對檢驗測定的學習興趣，並培育更多人才投入環境檢測業。行政院環保署指出，多年來，統籌辦理全國環境水質監測工作，針對重要河川、水庫、地下水、海域等水體品質提供資訊，以喚起社會大眾關心水環境保育的意識；另外，2003年由世界水協會、美國清水基金會及美國環境保護署共同發起「世界水質監測日」活動，帶動了全球民眾同步檢測環境水質，以達共同保護地球珍貴水源之最終目的；本項競賽活動自102年6月辦理第1屆競賽以來，今年是第4屆競賽；前3屆分別有來自10所校系(16個隊伍)、15所校系(24個隊伍)及12所校系(24個隊伍)的參賽，各界的迴響相當熱烈。本次106年(第4屆)全國水質檢驗技能競賽由中華民國環境檢驗測定商業同業公會主辦，嘉南藥理大學環境工程與科學系承辦，協辦單位有崑山科技大學環境工程系、大仁科技大學環境與職業安全衛生系、輔英科技大學環境工程與科學系、中華醫事科技大學環境與安全衛生工程系，指導單位有教育部技術及職業教育司、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署。