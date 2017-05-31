湖人本季例行賽以26勝56敗、聯盟倒數第3的成績作收，但提前放暑假的球員可都沒閒著，陣中前鋒Julius Randle所展現的苦練結果更是讓人大吃一驚。

一名私人訓練師Amoila Jamil Cesar在個人社交平台Instagram中發布了一張Randle有成的照片，只見Randle一身精壯身材，和訓練前相比簡直判若兩人，而且CesarRandle只耗時3個多禮拜便練就如此體態，更加讓人吃驚。

在2014年加入湖人的Randle一直都被視為野壯派的強力前鋒，官方登記身高為6呎9吋（約206公分）、250磅（約113公斤），上季在湖人成績為13.2分、8.6籃板、3.6助攻，並有3次大三元紀錄，全季共拿下18次雙十也是湖人陣中最亮眼的表現。

湖人新任籃球事務總裁、同時也是紫金軍團一代名將Magic Johnson曾表示，Randle必須在休賽季加強其遠程投籃能力，同時也必須嚴格控制體態，Johnson還發重話強調球隊內不能有體脂肪超過8％的球員。

目前看來Randle的訓練效果十分良好，在更為精壯的體態下新球季可望有更加突出的表現。