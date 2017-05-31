投打雙刀陳柏毓 日本高校找上門中央社 (2017-05-31 15:48)
（中央社記者謝靜雯台北31日電）106年華南金控盃青少棒錦標賽6月2日開打，去年賽事MVP陳柏毓到場給學弟鼓勵，投打雙刀陳柏毓今年國三，有多所日本高校找上門，但他希望累積好實力，挑戰旅外。
華南金控盃青少棒錦標賽，今年為U15亞洲青少棒錦標賽國內選拔賽，比賽將於6月2日開打，冠軍6月10日出爐，總計17支縣市聯隊參加，爭取11月赴日本參賽的資格。
陳柏毓目前為青溪國中國三球員，也是去年華南金控盃賽會MVP（最有價值球員），去年也入選中華代表隊，他表示能有機會入選國手，「出國去看看外面選手的能力，看看外面世界長什麼樣子」，對自己很有幫助。
陳柏毓投打雙刀，從去年9月到現在，幾乎有參賽的盃賽都可以打出全壘打，總計打出約30發全壘打，投球也有球速，青溪國中總教練陳宗世表示，「他對變化球的控球能力是同齡球員中數一數二的」，非常看好他的發展。
陳柏毓還沒畢業，就已經有超過4所日本高校希望他到日本讀書，陳柏毓表示，目前還是想要留在台灣，希望累積好實力，「出去就是以職棒球員身分（旅外）」，但也表示6月初會先到日本高校看看環境，「搞不好會有不同的想法」。
陳柏毓爸爸陳炳男為前中華職棒球員，目前是國立台北科技大學附屬桃園農工高級中等學校（桃園農工）青棒隊教練，他笑著說，「果然是我兒子，也喜歡棒球」，對於陳柏毓要留在台灣還是赴日本發展，陳炳男表示，還是要讓他自己決定，只能給他一個方向，但如果他留在台灣，會到桃園農工就讀。1060531
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Barbie 沐浴乳．沐浴乳 4l．沙威隆 沐浴乳．洗髮沐浴乳．羊奶沐浴乳．HAPPY BATH 沐浴乳．沐浴乳 澎澎．日本 沐浴乳．Acnes 沐浴乳．菲蘇德美 沐浴乳．橄欖 沐浴乳．美琪 沐浴乳．ROYAL 沐浴乳．sakura 沐浴乳．SANRIO 沐浴乳．燕麥 沐浴乳．運動沐浴乳．aqi 沐浴乳．Biore 淨嫩沐浴乳．施巴 沐浴乳．嬰兒沐浴乳．男性 沐浴乳．艾草沐浴乳．泡泡沐浴乳．caesar 沐浴乳．Citrus 沐浴乳．aldo 沐浴乳．白雪 沐浴乳．沐浴乳 600ml．男性沐浴乳
- 【戶外趣】德國品牌科技棉保暖外套(683229)
- 【KEY MAN】多功能防水舒適健走鞋男(108男灰)
- Trywin DTN-X688 5吋 即時路況 GPS 衛星導航機 (贈三孔點煙
- 【720armour】Steez C5 C6 C7
- Genny Iervolino鱷魚皮包
- OSRAM 66240CBI D2S 5500K 加亮20% HID燈泡(公司貨保固一年
- 【HaoxinG】款D710541淺棕色春秋新款舒適休閑男鞋系帶真皮
- Christian Bernard 伯納錶 渡假天堂棕櫚樹鑽錶 -金銀/38mm
- Genny Iervolino蛇皮皮包
- Folli Follie Glow 維多利亞晶鑽陶瓷女錶-玫瑰金x白/32mm
騎士勇士已成王朝?總裁否認:他們還沒做到這點【北京新浪網】
曝多隊有意追逐勇士FMVP 杜蘭特降薪為留住他【北京新浪網】
KD自曝從小就研究詹皇的比賽 總決賽能否防住?【北京新浪網】
言論自由!囧神1句回懟騎士 到底是誰智商不足?【北京新浪網】
黃士傑博士 遠不止AlphaGo的人肉臂【北京新浪網】