（中央社記者謝靜雯台北31日電）106年華南金控盃青少棒錦標賽6月2日開打，去年賽事MVP陳柏毓到場給學弟鼓勵，投打雙刀陳柏毓今年國三，有多所日本高校找上門，但他希望累積好實力，挑戰旅外。



華南金控盃青少棒錦標賽，今年為U15亞洲青少棒錦標賽國內選拔賽，比賽將於6月2日開打，冠軍6月10日出爐，總計17支縣市聯隊參加，爭取11月赴日本參賽的資格。



陳柏毓目前為青溪國中國三球員，也是去年華南金控盃賽會MVP（最有價值球員），去年也入選中華代表隊，他表示能有機會入選國手，「出國去看看外面選手的能力，看看外面世界長什麼樣子」，對自己很有幫助。



陳柏毓投打雙刀，從去年9月到現在，幾乎有參賽的盃賽都可以打出全壘打，總計打出約30發全壘打，投球也有球速，青溪國中總教練陳宗世表示，「他對變化球的控球能力是同齡球員中數一數二的」，非常看好他的發展。



陳柏毓還沒畢業，就已經有超過4所日本高校希望他到日本讀書，陳柏毓表示，目前還是想要留在台灣，希望累積好實力，「出去就是以職棒球員身分（旅外）」，但也表示6月初會先到日本高校看看環境，「搞不好會有不同的想法」。



陳柏毓爸爸陳炳男為前中華職棒球員，目前是國立台北科技大學附屬桃園農工高級中等學校（桃園農工）青棒隊教練，他笑著說，「果然是我兒子，也喜歡棒球」，對於陳柏毓要留在台灣還是赴日本發展，陳炳男表示，還是要讓他自己決定，只能給他一個方向，但如果他留在台灣，會到桃園農工就讀。1060531