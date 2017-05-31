MLB／紅襪6轟支援Sale拿勝投NOWnews今日新聞 (2017-05-31 15:53)
紅襪隊Chris Sale（塞爾）面對老東家白襪隊先發，投5局就失掉6分、5分責失，不過紅襪隊打擊群全力相挺，轟出6支全壘打，終場紅襪13比7擊敗白襪，Sale拿到第6勝（2敗）。
Sale去年季後被交易到紅襪隊，今天他重返老東家白襪隊的主場芝加哥投球，受到地主球迷熱情地歡迎，但白襪隊打擊群對他就毫不手軟，讓Sale只投5局就被擊出10支安打包括Todd Frazier轟出的全壘打，失6分、5分責失，三振9次、保送2次，這是他本季表現最差的一戰。
不過紅襪隊打擊群全力相挺，Deven Marrero轟雙響砲，單場5打點，Mookie Betts、Jackie Bradley Jr.、Xander Bogaerts、Mitch Moreland各轟1支全壘打，單場6轟，讓Sale依舊能夠拿到勝投。
Sale表示我不知道自己投過多少場失6分的比賽，但賽後還能有不錯的心情，這說明了我身後有許多支援我的隊友。
美國大聯盟今日戰績
印地安人9比4勝運動家
道奇9比4勝紅雀
洋基8比3勝金鶯
響尾蛇3比0勝海盜
藍鳥6比4勝紅人
大都會5比4勝釀酒人（12局）
水手10比4勝洛磯
馬林魚7比2勝費城人
遊騎兵9比5勝光芒
紅襪13比7勝白襪
太空人7比2勝雙城
皇家1比0勝老虎
國民6比3勝巨人
天使9比3勝勇士
教士6比2勝小熊
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