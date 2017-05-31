勇士可說是近年經營有成的球隊，透過選秀以及簽下自由市場超級巨星，已經連續3年打進總冠軍賽，目前就有消息來源指出，快艇有意挖腳勇士的幕後功臣，現任勇士顧問的NBA傳奇球星Jerry West（衛斯特）。

West在2011年加入勇士管理組，靠著選秀選入Stephen Curry、Klay Thompson以及Draymond Green等核心成員，靠著成功的選秀與簽下正確的自由球員，在2014－15賽季拿下睽違40年的總冠軍。

根據聯盟消息指出，快艇有意延攬West進入快艇的管理階層，希望能夠複製勇士的成功。

West與勇士的合約今年到期，勇士老闆Joe Lacob同樣表達強烈流人意願，他表示：「我們希望West能繼續留任，我們相當愛他，他對於這個球隊相當有貢獻，我和他是相當棒的朋友，我希望他能繼續留任。」

現年79歲的West，是NBA的傳奇球星，他除了是NBA的「標誌」之外，總管生涯也是相當有一套，替湖人打造「Showtime」的傳奇時光外，也是湖人「歐布連線」的重要推手，光以上這兩點，就足以表示West獨具慧眼的眼光。