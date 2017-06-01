中華隊本屆經典賽未能突破分組預賽，以墊底的成績遺憾結束本屆的WBC之旅，而負責組訓賽的棒協也因此而成為眾矢之的。不過今天棒協理事長廖正井特地澄清，棒協從來沒有「爭」，帳目也根本沒有問題，實在是吃了悶虧。

「棒協從來不爭，是中職主動放棄的。」廖正井表示，這一次的經典賽，從總教練郭泰源到領隊趙士強，都很用心在帶，也把選手們照顧的很好，沒有什麼問題。

而外界批評的帳目問題，有民意代表抨擊帳目不清，可是協會都是交給會計處處理，沒有任何人能從中得利。另外協會也公開給外界檢查，並沒有查出任何的問題，

講到動情之時，廖正井表示過去體育署長林德福曾說過，「棒協吃了很多悶虧。」自己深表認同，這確實是一句公道話。